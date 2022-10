Eichenau hat weiter zu wenig Plätze bei der Kinderbetreuung

Von: Hans Kürzl

Auch in Eichenau fehlen Plätze (Beispielfoto) © dpa

An der Zahl der fehlenden Krippenplätze wird sich nichts Wesentliches ändern. Dies musste Bürgermeister Peter Münster (FDP) vor kurzem in der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Angela Heilmeier einräumen. Die Gemeinderätin der Freien Wähler ist als Referentin für Familie und Kinderbetreuung zuständig.

Eichenau – Im Vergleich zum August, wo von 30 fehlenden Krippenplätzen die Rede war, konnte nur ein Platz hinzugewonnen werden. Ähnlich schwierig bleibt die Personalsituation. Man habe eine Fachkraft gewonnen, andererseits auch eine verloren, berichtete Münster. Aussichten auf Besserung sieht Bürgermeister Münster kaum. „Mit dieser Situation werden wir noch eine ganze Weile leben müssen.“ Mundpropaganda könne laut Münster eine Möglichkeit sein, positiv an der Schraube zu drehen. Eine gewisse Hoffnung legt er auch in ein Treffen von Einrichtungs-Leitungen, das in dieser Woche im Landratsamt Fürstenfeldbruck stattfindet.

In diesem Zusammenhang informierte Peter Münster darüber, dass die Fachschule für Kinderpflege erst einmal auf Eis gelegt ist. An dem von ihm ins Gespräch gebrachten Standort, der früheren Landwirtschaftsschule an der Bismarckstraße in Fürstenfeldbruck, gibt es zu wenig Klassenräume. Fachräume fehlen. Deswegen sei ein Bescheid negativ ausgefallen, teilte der Rathauschef mit.

Peter Münster hatte dieses Thema bereits vor den Sommerferien in den Ring geworfen und ein Gespräch mit dem Germeringer Oberbürgermeister Andreas Haas geführt. Beide hatten davon gesprochen, dass eine solche Schule zwar hilfreich sei, aber nur von einer vagen Idee die Rede sein könne.

Eher vage bleibt eine Lösung aktuell auch im Bereich der Tagesmütter. „Wir werden es wieder angehen“, beantwortete Münster eine Anfrage der Dritten Bürgermeisterin Rike Schiele. Diese hatte angeregt, auch in sozialen Netzwerken und Plattformen auf die Suche zu gehen.

