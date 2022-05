Helfer klagen über Gaffer vor Flüchtlingshalle

Die Budriohalle. © Weber

Wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert, sind sie nicht weit: Gaffer. Tatsächlich gibt es den Zauntourismus mittlerweile auch an der Budriohalle in Eichenau, wo ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind. Davon und von anderen Problemen berichteten die ehrenamtlichen Helfer.

Eichenau – Josef Spiess ist zweiter Bürgermeister von Eichenau. Derzeit verbringt er in der Budriohalle, wo 88 ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, viel Zeit. So hat er etwas beobachtet, was ihm sauer aufstößt: „Es ist ein Zauntourismus entstanden“, sagte er bei einem Dialog über die Situation der Flüchtlinge. Leute kommen an die Halle und versuchen einen Blick zu erhaschen, obwohl rundherum ein Sichtschutz angebracht ist.

In die Halle kommen eigentlich nur Autorisierte: Nachhilfelehrer, Asylhelfer und Behördenvertreter. Spiess spricht dennoch von Versuchen, Ukrainer aus der Halle zu holen und zu Privatleuten zu bringen. Er warnt: „Wenn da einer raus geht, ist er raus aus dem Eingliederungsprozess.“

Spiess schilderte, wie unterschiedlich die in der Halle untergebrachten Menschen sind: „Von der Hausfrau bis zu Leuten mit Diplom.“ Die älteste ist 1950 geboren, die Jüngsten noch Krippenkinder (zwei), 20 sind Schulkinder zwischen erster und achter Jahrgangsstufe. Neben den in der Halle Untergebrachten haben nach Angaben der dritten Bürgermeisterin Rike Schiele weitere rund 100 Ukrainer eine private Bleibe in der Gemeinde.

Mehr Unterricht in der Turnhalle

Ein weiteres Problem schilderte Katharina Eckert. Sie ist Lehrerin an einer Münchner Realschule. Danach macht sie sich auf zum Deutschunterricht in der Halle, zwei Nachmittage die Woche. „Für die Kinder ist das wichtig.“ Zum einen, um gut ins Schulleben zu kommen, zum anderen, um ein wenig Abwechslung zu genießen. Zweimal in der Woche sei aber einfach viel zu wenig, so die Lehrerin.

Bürgermeister Peter Münster stimmte ihr zu. Er informierte aber auch darüber, dass die Josef-Dering-Grundschule und der Mittelschulbereich der Starzelbachschule Willkommensklassen gebildet haben. Hier können die Neuankömmlinge sanfter starten.

Doch an der Mittelschule befinden sich laut Münster auch ukrainische Schüler, die an Realschule oder Gymnasium gut mithalten könnten. Diese hätten eine große Motivation, Deutsch zu lernen. An der Mittelschule seien sie unterfordert. Allerdings würden die Schulleitungen das blockieren. Der Bürgermeister sieht das Landratsamt als Träger am Zug: „Da muss mehr Druck gemacht werden.“ Die Behörde verweist auf Tagblatt-Nachfrage allerdings auf die höhere Ebene: das Kultusministerium.

Mehr Unterstützung gefordert

Asylhelfer, Freundeskreis und Gemeinde bilden ein Dreigestirn, das eng zusammenarbeitet. Dennoch fehlt es an manchen Stellen an Information, wie Monika Hösch beklagte: „Wo finde ich Ansprechpartner für Deutschunterricht?“, fragte sie. Aus der Runde der Bürger wurden dazu mehr Formulare und Informationen in ukrainischer Sprache angemahnt. Das gehe über die Jobcenter, erklärte Ibrahim El-Mahgary vom Asylhelferkreis.

Susanne Gropp-Stadler, Vorsitzende des Freundeskreises Wischgorod, forderte mehr Unterstützung für die ehrenamtlichen Helfer. „Und für die Leute, die bereits Ukrainer aufgenommnen haben.“ Auch bei Gropp-Stadler nimmt das Ehrenamt breiten Raum ein, was sie mit „zahllosen Mails und Telefonaten täglich“ belegt. Viel geht auch da über den Freundeskreis. Gropp-Stadler berichtet von regelmäßigen Sachspenden und auch Medikamenten. Erfreut war sie über „etliche bedeutende Geldspenden“.

Schlimme Nachricht aus Wischgorod

Besorgt zeigte sich Münster über das nach seiner Aussage spurlose Verschwinden zweier Führungskräfte des Roten Kreuzes von Wischgorod. Das mache die Koordination von Spenden nicht einfacher. Doch es gibt auch Lichtblicke: Für die Transporte steht ein ausreichend großer Fahrerpool zur Verfügung – vom Kleintransporter bis zum 40-Tonner.

