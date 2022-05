Eichenau hilft Ukraine mit Feuerwehrautos

Bei der Ausrüstung fehlt noch etwas: Das überprüft der erfahrene Feuerwehrmann und Vize-Bürgermeister Sepp Spieß, bei dem die Fahrzeuge stehen. © Kürzl

Die Feuerwehr von Nowi Petriwzi, einem Vorort der Eichenauer Partnerstadt Wischgorod, hat ein Löschfahrzeug verloren. Es ist auf eine russische Mine aufgefahren, es gab viele Schwerstverletzte. Die Eichenauer wollen nun mit Feuerwehrfahrzeugen helfen.

Eichenau – Der Krieg in der Ukraine reißt tiefe Wunden in die Seelen der Menschen. Städte und Dörfer werden zerstört. Dringend benötigt werden Fahrzeuge, um aus den Trümmern wieder neue Gebäude zu errichten. Denn auch die Helfer vor Ort bleiben nicht verschont von Verlusten.

Große Moral

So wie die Feuerwehr in Nowi Petriwzi, einem Vorort der Eichenauer Partnerstadt Wischgorod. Die Retter haben ein Löschfahrzeug verloren, weil es auf eine russische Mine aufgefahren ist. Dabei sind acht Feuerwehrleute zum Teil schwerst verletzt worden. Die persönlichen Folgen – einer der Kameraden hat seine beiden Beine verloren – sind schlimm. Doch die Moral bei der Feuerwehr ist weiterhin hoch und der Wille stark, der eigenen Bevölkerung weiterzuhelfen. Das tun die Einsatzkräfte nicht nur als Brandbekämpfer, sondern auch als Rettungsschwimmer.

Damit die Feuerwehr wieder voll einsatzfähig ist, wollen die deutschen Freunde sie unterstützen: mit zwei Löschfahrzeugen und zwei Rettungswagen. Der Gemeinderat billigte das in seiner Sitzung einstimmig und ohne jede Diskussion. Die Kosten belaufen sich auf 5000 Euro für die vorläufige Versicherung der Fahrzeuge und den Transport bis zur polnisch-ukrainischen Grenze. Diesen übernimmt ein Spezial-Unternehmen.

Bevor es losgeht, wollen die Eichenauer die Fahrzeuge noch so gut wie möglich ausstatten. Mit Hilfe der Kreis-Feuerwehr will man etwa für die Löschfahrzeuge ausreichend Schläuche und Stahlrohre organisieren.

Viele Sachspenden

Organisatorisch und kostenmäßig möglich wurde die Hilfsleistung durch einen Förderantrag im Rahmen des sogenannten „Kleinprojektefonds der Servicestelle „Kommunen in der einen Welt“ (SKEW). Diese ermöglicht Kommunen Einstiegshilfen in neue Maßnahmen und Partnerschaften der kommunalen Entwicklungspolitik. Von dieser Organisation wurden 45 000 Euro Fördergelder ausgegeben. Der gleiche Betrag kommt noch einmal aus Spenden, die an den Freundeskreis Wischgorod gingen.

Darüber hinaus sind bisher etwas über 14 000 Euro an Sachspenden direkt an die Gemeinde gegangen. Deren Annahme musste der Gemeinderat aus formalen Gründen genehmigen. Dies geschah ebenfalls einstimmig. Gleichzeitig wurde Bürgermeister Peter Münster (FDP) ermächtigt, weitere Sachspenden entgegennehmen zu dürfen.

