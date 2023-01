Hortumzug sorgt für böse Überraschung

Von: Hans Kürzl

Damit hatte niemand gerechnet: Eltern berichten, dass sie ihre Kinder für einen Eichenauer Hort anmelden wollten – doch dies plötzlich nicht mehr möglich war. Offenbar soll die Gruppe im „Sterntaler“ geschlossen werden. Die Dritte Bürgermeisterin wirft dem Rathaus nun einen Alleingang vor.

Eichenau – Für einigen Wirbel sorgen gerade die Vorgänge rund um eine Hortgruppe im gemeindlichen Kindergarten Sterntaler. Diese soll dort nicht mehr angeboten werden. Eichenaus Bürgermeister Peter Münster (FDP) will dies allerdings nicht Schließung nennen, weil die Gruppe woanders, in der Starzelbachschule, weiterbetrieben werden soll. Dafür soll eine Krippe in den Sterntaler einziehen. Die Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele (Grüne) wirft dem Rathauschef in der Sache einen Alleingang und „schlechte Kommunikation“ vor. Eltern äußern sich ähnlich kritisch.

Leitung überrascht

„Die Gemeinde lässt uns in der Luft hängen, entscheidet über unsere Köpfe hinweg“, sagt die stellvertretende Elternsprecherin Eva Becker. Eltern seien nur durch Zufall darauf gekommen, als sie ihre Kinder für das kommende Hortjahr anmelden wollten. „Die Anmeldemöglichkeit hat es nicht mehr gegeben.“ Auch die Kindergartenleitung sei überrascht gewesen.

Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele wurde bereits tätig. Sie formulierte einen Antrag an den Gemeinderat, der in einer Woche tagt. Der Bürgermeister soll Stellung beziehen „zu der von ihm veranlassten Schließung der Hortgruppe in der Sterntaler-Einrichtung zur Eröffnung einer Krippengruppe“. Eine ihrer Fragen: „Warum ist im Vorfeld nicht mit dem Personal der Einrichtung gesprochen worden?“ Auch in der Dienstbesprechung der drei Bürgermeister am 9. Januar sei keine Information erfolgt.

Verlegung vernünftig

Der Gedanke, den Hort in die Starzelbachschule zu verlegen, sei durchaus vernünftig. Schiele zeigte allerdings Verständnis dafür, dass Eltern ihre Kinder nicht kreuz und quer durch die Gemeinde karren wollen.

Bürgermeister Münster sieht das anders: „Ich bin nicht bereit, Egoismen von Einzelnen zu akzeptieren.“ Er müsse die Gesamtsituation im Blick haben. Der Rathauschef verwies darauf, dass in der Starzelbachschule Platz für zwei Hortgruppen bestehe. „Von einer Schließung kann keine Rede sein. Dagegen verwahre ich mich entschieden.“ Man müsse das Ergebnis der aktuell laufenden Anmeldungen abwarten, wie sich der Bedarf entwickelt. Genaueres könne man im März oder April sagen.

Kapazitäten hat laut Münster auch der katholische Kindergarten. Räumlichkeiten könnten außerdem noch durch zwei Container an der Niblerstraße entstehen. Der Bauantrag steht am 24. Januar auf der Tagesordnung. Eine Fertigstellung ist aber nicht vor Mitte 2024 zu erwarten.

Art der Betreuung

Münster informierte auf Nachfrage zudem darüber, dass man im Personalpool der Gemeinde zwei Kräfte habe, die für die Krippe ausgebildet sind. Was wohl notwendig sein dürfte. Denn aus dem Umfeld des „Sterntaler“ drang durch, dass das Hortpersonal wenig Neigung zeigt, Krippenbetreuung zu übernehmen.

Für Schiele wie Becker ist das nachvollziehbar. Die Art der Betreuung und der Aufwand seien zu unterschiedlich. Immerhin könnte sich der Umbau von Räumlichkeiten, die für eine Krippe geeignet sind, in finanziell erträglichen Grenzen halten.

Münster gibt die erforderlichen Mittel mit geschätzten 7000 bis 12 000 Euro an. Allerdings hatte 2019 das Landratsamt sein Veto eingelegt, als die Sterntaler-Leiterin Martina Wenzel angeboten hatte, eine Krippengruppe einzurichten. Damals aber erwiesen sich unter anderem die Brandschutzauflagen als zu hoch.

