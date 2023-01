Eichenau investiert weiter in Infrastruktur für Busse und Bahn

Von: Hans Kürzl

Das Eichenauer Rathaus. (Archivfoto) © hk

Am Eichenauer S-Bahnhof soll in diesem Jahr eine Dynamische Fahrgastinformation (DFI) installiert werden. Ein Betrag von 35 000 Euro ist dafür vorgesehen, wie sich nun aus den Haushaltsberatungen ergab. So war es bereits vom Gemeinderat beschlossen worden.

Eichenau – Bereits vor zwei Jahren hatte sich auch Bürgermeister Peter Münster positiv zu einem solchen System geäußert: „Es mag sich zwar um eine Übergangstechnologie handeln, aber um eine, die vor allem für die Bevölkerung ohne Smartphone sehr hilfreich ist.“ Zwar würde es einen Generationenwechsel geben, aber bis man komplett auf Smartphones als Informationsquelle umgestiegen sei, dauere es noch.

Auch der Ausbau der barrierefrei nutzbaren Bushaltestellen wird vorangehen. Vor zwei Jahren wurden die Haltepunkte in der Allinger Straße und Bahnstraße umgebaut. Im Vorjahr beschloss der Gemeinderat entsprechende Maßnahmen Am Eichbüchl, in der Herbststraße Ost, an der Spechtstraße sowie Meisenstraße.

Nun wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2023 weitere 100 000 Euro eingeplant. Zu den Baumaßnahmen im Bereich des Nahverkehrs gehört ein neues Buswartehäuschen an der Meisenstraße für einen Betrag von 18 000 Euro.

Dagegen strich man erst einmal eine Überdachung für vier Schwerlasträder im südlichen Bereich des Eichenauer Bahnhofs. „Das ist Luxus“, merkte unter anderem FW-Gemeinderat Elmar Ströhmer angesichts des Betrages von 20 000 Euro an. Eine Mehrheit von 12:8 Stimmen folgte dieser Argumentation. Mit ausschlaggebend war auch die allgemeine Anmerkung von Josef Spiess (CSU), dass das Pflegeheim an besagter Stelle bauen wolle. Das sollte nach Meinung von Spiess erst einmal abgewartet werden. HANS KÜRZL

