Jugendlicher mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Von: Lisa Fischer

Ein 15-Jähriger wurde von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht. (Symbolbild) © Valery Sharifulin / IMAGO

In Eichenau wurde ein 15-Jähriger von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eichenau - Mit einer Schusswaffe wurde ein 15-Jähriger von einem Unbekannten bedroht und anschließend ausgeraubt. Der Jugendliche befand sich am Sonntagabend, gegen 21.10 Uhr, in der Ringstraße in der Nähe einer Gaststätte. Er telefonierte gerade, als ihm der Täter plötzlich gegenüber stand.

Mit einer Schusswaffe in der Hand bedrohte er den 15-Jährigen und forderte Schmuck und Bargeld. Der Junge gab ihm einen zweistelligen Betrag. Dann flüchtete der Mann zu Fuß.

Laut Polizei verlief die Fahndung bisher ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare, braune Augen, ohne Bart und ohne Brille. Er sprach hochdeutsch mit ausländischem Akzent. Der Mann war mit einer dunklen Jogginghose und einem Langarmshirt bekleidet. Zudem trug er eine schwarze FFP-2-Maske.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 in Verbindung zu setzen.