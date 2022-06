Interview mit dem Kandidat der Grünen: „Eichenau kann neuen Schwung gebrauchen“

Gespräch am Küchentisch: Markus Hausberger stellte sich den Fragen. Die Blumen hatte er seiner Ehefrau zum Hochzeitstag besorgt. © Weber

Der Grünen-Kandidat Markus Hausberger ist einer der drei Bewerber um den Chefsessel im Eichenauer Rathaus.

Er bringt eine Besonderheit mit: Die SPD hat ihm deutlich ihre Unterstützung ausgesprochen. Im Interview verrät Hausberger, warum das ein Vorteil für ihn sein könnte.

Herr Hausberger, Annalena Baerbock und Robert Habeck bekommen in der Ministerriege mit den meisten Zuspruch. Wie sehr hilft Ihnen das?

Beide vermitteln so etwas wie einen neuen Geist und schneiden auch schon mal alte Zöpfe ab. Das Image, das wir als Partei dadurch bekommen, wirkt bis in die Kommunen. Es kann also einem Bürgermeisterkandidaten helfen. Denn neuen Schwung kann auch eine Gemeinde wie Eichenau gut gebrauchen.

Gehen wir an den Anfang: Was war Ihr erster Berührungspunkt mit der Politik?

Das war die Zeit der Wende in Deutschland, die Zeit der Wiedervereinigung. Obwohl ich erst 13 Jahre alt war und noch zur Schule ging, war das für mich eine klare und sehr persönlich gespürte Emotionalität. Mein Interesse an der Politik war geweckt.

In Eichenau sind Sie erstmals in Erscheinung getreten, als sie sich gegenüber dem Lebensmittel-Logistiker Transgourmet unter anderem für mehr Lärmschutz eingesetzt haben. Wie kam das?

Da war am Anfang die Sorge, bei diesem Thema nicht richtig begleitet zu werden. Wir hatten das Gefühl, zwar gehört, aber nicht ernst genommen zu werden. Daraus ergab sich die Motivation, dran zu bleiben.

Viele ziehen sich wieder zurück, wenn eine Bürgerinitiative ihr Ziel erreicht hat. Warum ist Ihr Weg doch weiter in die Kommunalpolitik gegangen?

Wie jeder andere Mensch habe ich mich in meinem Leben immer wieder über Dinge aufgeregt, die mich indirekt oder direkt berührten. Ich kann mich entweder darüber kurzzeitig aufregen oder versuchen, etwas langfristig zu verändern. Deswegen trete ich an. Politisch waren dabei die Grünen die erste Wahl. Mit ihnen hatte ich zu Transgourmet auch den intensivsten Meinungsaustausch.

Sie sind 1977 geboren und somit der Jüngste im Kandidatentrio. Könnte Ihnen das zum Nachteil ausgelegt werden?

Die Eichenauer haben bei dieser Wahl die Möglichkeit zwischen zwei altbekannten Kandidaten zu wählen oder einem Neuen den Auftrag zum Wandel zu geben. Vielfalt, auch in der Kandidatenauswahl, kann doch nur von Vorteil sein.

Da ist die Unterstützung der SPD doch sicher willkommen, oder?

Auf jeden Fall, hochwillkommen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung der SPD. Zusammen haben Grüne und SPD elf Sitze oder mehr als 40 Prozent im Gemeinderat. Das hat schon Gewicht. Letztendlich bleibt es aber eine Wahl zwischen Personen.

Wird es denn wie im Jahr 2016 auf eine Stichwahl hinauslaufen?

Davon kann man ausgehen. Ich bin sehr optimistisch, dass ich da noch im Rennen bin.

Zu den großen Projekten in Eichenau gehört der Wohnbau direkt am Bahnhof. Worin liegt dessen besondere Bedeutung?

Wir als Gemeinde sollten uns schon auch ein Beispiel daran nehmen, dass die Bahn dort für ihre Bediensteten Wohnraum schaffen will. Deswegen ist es für eine Kommune ebenso wichtig, Wohnraum für die eigenen Bürger zu schaffen. Entscheidend ist, das sich dieser in die Umgebung einfügt und den Anforderungen an die Lebensqualität Rechnung getragen wird. Uns ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine Herzensangelegenheit.

Fast gegenüber, auf der anderen Seite der Bahngleise, soll das Gewerbegebiet Nord entstehen. Warum sehen Sie das skeptisch?

Die schnellen Gewerbesteuereinnahmen werden nicht kommen, das wird man in zehn, vielleicht erst in 15 Jahren spüren, wenn überhaupt. Wir hätten zum einen räumlich nah zueinander zwei Gebiete, die Verkehr anziehen: den Wohnbau und dann auch noch das Gewerbegebiet, das würde zu einem Verkehrsinfarkt führen. Damit hätten wir an beiden Enden der Gemeinde ein Gewerbegebiet anstelle der Entwicklung des Dienstleistungsgewerbes im Ortskern. Eichenau würde zu einem Vorort von München werden, austauschbar. Dagegen würde Dienstleistungsgewerbe in der Hauptstraße schneller einen Nutzen für die Einnahmenseite haben und den lokalen Einzelhandel unterstützen.

Trotzdem wollen Sie und die Grünen an der Hauptstraße auf die Bremse drücken, wortwörtlich. Warum macht Tempo 30 Sinn?

Ganz klar aus Sicherheitsgründen, dort wo Schulen und Kindergärten in der Nähe sind. Es geht darum, dass sich vor allem Kinder und ältere Menschen möglichst gefahrlos in diesen Bereichen bewegen können. Tempo 30 schadet niemand, hat keine Nachteile. Warum also sollte man es an bestimmten Stellen nicht einführen. Ich habe es als Grundschüler erlebt, dass ein gleichaltriger Junge angefahren wurde. Daran erinnert man sich bei solchen Überlegungen, dass Tempo 30 schon Sinn macht.

Mehr Tempo braucht die Digitalisierung. Mancher Bürger meint, das könnte auch in der Verwaltung nicht schaden. Wie wollen Sie das angehen?

Ich möchte der Verwaltung die Möglichkeit geben, Vorschläge zu machen, wo man aus ihrer Sicht selbst Abläufe verbessern kann. Digitalisierung wird dabei helfen. Aber der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben. Und der persönliche Beratungsbedarf der Bürger wird nicht geringer. Moderne und leistungsfähige Technik kann dabei Unterstützung leisten, sollte aber nicht die zentrale Rolle spielen.

Zuhören ist wohl auch ein wesentlicher Faktor. Wo liegen da Ihre Qualitäten?

Ich war in meinem Beruf als Bankkaufmann eine Zeit lang Jugendvertreter. Das hat wertvolle Einblicke gebracht. Man lernt, mit kontroversen Meinungen umzugehen – und vor allem, wie man sie miteinander in Einklang bringen kann.

Zwischen Beruf und politischem Ehrenamt – wie können Sie entspannen?

Durch aktives Beschäftigen mit Dingen, die weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun haben. Aber mir ist schon klar: Wer sich in einer Gemeinde an vorderer Stelle engagiert, wird immer irgendwie im Dienst sein.

Wie werden Sie denn den Wahltag verbringen?

Ich freue mich auf den Wahltag. Erst mal werde ich ihn sehr bewusst mit der Familie erleben wollen, dann im Kreis der politischen Unterstützer. (Interview: Hans Kürzl)

