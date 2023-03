Raum- und Personalnot: Eichenau will bei Kita-Plätzen tricksen

Von: Hans Kürzl

In Eichenau prüft man den Belegungsschlüssel in Kindergärten. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow / dpa

Not macht erfinderisch: Weil Plätze in der Kinderbetreuung fehlen, ist man in Eichenau nicht nur auf der Suche nach dringend benötigtem Raum und Personal. Man will nun auch beim Belegungsschlüssel in die Trickkiste greifen.

Eichenau – Es geht dabei um die Kinder, die ganz knapp vor ihrem dritten Geburtstag stehen. Unter drei Jahren ist die Sache nämlich ganz klar: Wenn ein Kind einen Betreuungsplatz erhält, dann kommt es in einer Krippe unter. Hier ist die Betreuung intensiver, auch die Raumgestaltung ist anders, weshalb ein noch sehr kleines Kind rechnerisch zwei ganze Plätze belegt. Das trifft genau bis zum dritten Geburtstag des Kindes zu, selbst dann, wenn es bereits in einen Kindergarten geht, was schon ab zweieinhalb Jahren möglich ist.

Kindergarten Eichenau: 26 Kinder schon im November drei Jahre alt

Und genau da setzen die Gedankenspiele im Rathaus an: Müssen für die Knapp-Dreijährigen tatsächlich noch zwei Plätze reserviert werden? Laut der Vorlage der letzten Gemeinderatssitzung werden von 112 für die Krippe angemeldeten Kindern 37 bis zum 1. September zweieinhalb Jahre, wiederum 26 werden bis zum 1. November bereits drei Jahre alt sein. Für die weiteren Überlegungen ist daher laut Verwaltung wichtig: „Diese 26 Kinder würden sich im Kindergarten unterbringen lassen und auch jeweils nur einen Platz belegen.“

Die möglichen Effekte: Die Kindergartenleitungen hätten in diesen Fällen weniger Verwaltungsaufwand, wenn sie nicht mitten im Jahr die Belegungen ändern müssten. Manche Eltern würden mehr Sicherheit haben, einen Betreuungsplatz zu erhalten. Und die Gemeinde könnte etwas mehr Plätze anbieten, was die Brisanz der Lage zumindest etwas entschärfen würde. Die restlichen elf Kinder könnten zwar ebenfalls schon in einem Kindergarten unterkommen, würden aber rechnerisch weiter 22 Plätze beanspruchen – weil sie ja noch keine drei Jahre alt sind.

Die Idee muss allerdings erst durch das Landratsamt überprüft werden. Laut Vize-Bürgermeister Josef Spiess (CSU), der die Amtsgeschäfte vertretungsweise führte, müsse hierfür die Kindertagesstättenaufsicht kontaktiert werden. Das ist wohl noch nicht passiert: Anfragen von Trägern zur Absenkung des Betreuungsschlüssels bei unter Dreijährigen sind bei der Aufsichtsbehörde bis jetzt nicht eingegangen, ließ eine Sprecherin wissen.

Von Seiten der Kreisbehörde teilte man außerdem mit, dass es in den kommunalen Kindergärten Eichenaus bereits eine „großzügige Regelung zu Überbelegungsplätzen gibt“. Demnach könnten zum Beispiel für den Sterntaler-Kindergarten je Gruppe 28 Plätze statt der üblichen 25 vergeben werden. Dazu ein Rechenbeispiel: „So könnte eine Gruppe mit 22 Kindern ab drei Jahren und drei Kindern unter drei Jahren belegt werden.“ Die Entscheidung für die vier Gruppen dieser Einrichtung sei aber selbstverständlich der Gemeinde überlassen.

Raumnot in Eichenaus Kindergärten: Es fehlen immer noch 40 Kita-Plätze

Genau dieses Modell will die Verwaltung nun in der nächsten Gemeinderatssitzung am 28. März ebenfalls und als weiteren Lösungsansatz präsentieren. Zudem ist laut der bereits vorliegenden Vorlage vorgesehen, leer stehende Räumlichkeiten im katholischen Schutzengel-Kindergarten anzumieten.

Dort könnte in Trägerschaft der Gemeinde eine Hortgruppe für 25 Kinder entstehen. Allerdings muss in Absprache mit der Kindertagesstättenaufsicht noch geklärt werden, wie die Nutzung der Freiflächen organisiert wird.

Nach aktuellem Stand fehlen trotzdem noch zehn Kindergarten- und 30 Krippenplätze. Eine Containeranlage könnte voraussichtlich im nächsten Jahr nutzbar sein. „Die Gemeinde wird auch weitere Lösungen untersuchen“, hieß es noch.

