Kita-Gebühren in Eichenau steigen trotz Eltern-Protest - „Uns tut es weh“

Von: Hans Kürzl

Falsche Zahlen, zu hohe Gebühren: Elternsprecherin Carolin Stark (hinten l.) übt Kritik an dem Beschluss des Gemeinderats. © Hans Kürzl

Eichenaus Eltern laufen Sturm. Für sie dreht die Gemeinde bei der Kinderbetreuung nicht nur zu sehr an der Gebührenschraube. Sie habe auch falsche Zahlen geliefert.

Eichenau – Eines schickt Carolin Stark auf Tagblatt-Nachfrage voraus. „Wir wissen schon, dass Gebühren erhöht werden müssen. Wir wollen ja alle eine gute Kinderbetreuung“, betont die Elternbeiratsvorsitzende des gemeindlichen Waldhäuschen-Kindergartens. Nur maßvoller sollten sie sein und vor allem anhand der richtigen Zahlen.

Denn die Gemeinde hatte zur Sitzung Ausgangswerte geliefert, die aus dem Jahr 2018 stammten. Daran hatten sich auch die stufenweisen Erhöhungen für die Folgejahre orientiert, die dann entsprechend falsch fortgesetzt wurde.

Die Folge: Eltern, die sich an den Zahlen von 2022 orientierten und dann mit denen von der Gemeinde verglichen, konnten teilweise sogar annehmen, die Gebühren würden gesenkt werden. So sah sich Stark in der Gemeinderatssitzung veranlasst, darauf hinzuweisen: „Wenn die Eltern die tatsächlichen Zahlen gewusst hätten, wären sicher einige mehr hierher gekommen.“

Denn der Griff in den Geldbeutel wird spürbar sein – auch wenn stufenweise erhöht wird: zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/24, zum Jahresbeginn 2024 und dann wieder 2024/25. So landen die Eltern ab September 2024 im Vergleich zum Ist-Zustand bei etwa 30 Prozent mehr.

Um rund 40 Euro etwa steigt der monatliche Beitrag bis September 2024 dort, wo ein Kind für drei bis vier Stunden in einem gemeindlichen Kindergarten angemeldet ist. 60 Euro mehr etwa sind es bei einer Krippenbuchung für sieben Stunden. Der monatliche Gesamtbetrag von etwa 360 Euro würde sich innerhalb des nächsten Jahres auf etwa 420 Euro erhöhen.

Doch laut der Elternbeiratsvorsitzenden Stark, die je ein Kind in Krippe und Kindergarten hat, bleibt es nicht dabei. Im „Waldhäuschen“ sei angekündigt, dass sich das tägliche Essensgeld zumindest um einen Euro erhöht. „Dann sind wir insgesamt bei ungefähr 80 Euro mehr im Monat.“ Für einkommensschwache Eltern sei das schon viel.

Was Stark ebenso irritierte: „Dass der Gemeinderat doch Beschlüsse gefasst hat.“ Vor allem Grüne und SPD hatten darauf gedrängt, wegen der falschen Ausgangszahlen die Entscheidung zu verschieben. „Man kann doch die Eltern und die Beiträge nicht so ohne Weiteres ein Drittel hochjagen“, so SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl.

In letzter Konsequenz konnten sich die beiden Fraktionen aber nicht durchsetzen. Am Ende wurde mit knapper Mehrheit eine stufenweise Erhöhung beschlossen. Die startet mit vier Prozent zu Beginn 2023/24, setzt sich mit sechs Prozent im Januar fort und soll dann bis 2028 zu Beginn jedes Kindergartenjahres jeweils sechs Prozent betragen. „Uns tut es weh, die Erhöhung zu beschließen. Aber sonst würden wir die Gemeinde bis zum Anschlag belasten“, erklärte CSU-Sprecherin Celine Lauer.

Immerhin beschloss der Gemeinderat mit klarer Mehrheit, grundsätzlich eine Geschwisterermäßigung einzuführen. In welcher Höhe diese ausfallen wird, ist allerdings noch unklar. In einer Besprechung hatten die Elternbeiräte auf entsprechende Regelungen in anderen Kommune hingewiesen. Bürgermeister Peter Münster (FDP) hatte darauf erklärt, dass sich private und kirchliche Träger nicht mehr so an der Gemeinde orientieren und die Gebühren teilweise bereits deutlich angehoben hätten.

