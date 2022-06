Kita-Krise: 40 Plätze für die Kleinsten fehlen - Container als Lösung?

Die Kinderbetreuung ist für viele berufstätige Eltern sehr wichtig. Kommunen wie Eichenau haben derzeit alllerdings große Probleme, dem Bedarf nachzukommen, zumindest im Bereich der Kleinstkinder. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd / dpa

Auf der Suche nach einer Lösung für fehlende Kita-Plätze stößt die Gemeinde Eichenau auf weitere Probleme - unter anderem bei Wohnraum für Erzieher.

Eichenau – Eine aktuelle Studie hat ergeben: Jeder zweite Kita-Platz in Deutschland kann wegen Erziehermangels nicht besetzt werden. Auch Kommunen im Landkreis trifft dies hart. In Eichenau fehlen ganze 40 Plätze für Krippenkinder. Die Gemeinde versucht, zu improvisieren – was neue Probleme birgt.

Der Sterntaler-Kindergarten bietet Müttern wie Eva Becker einen großen Vorteil: Wenn man Kinder unterschiedlichen Alters hat, können sie trotzdem an einem Ort untergebracht werden. Beckers älterer Sohn, der die erste Klasse der Josef-Dering-Schule besucht, ist im Hort, der jüngere Bruder im Kindergarten. Das ist praktisch. Noch wichtiger ist der Mutter, die sich im Elternbeirat engagiert, aber: „Für meine beiden Jungs ist das eine vertraute Umgebung.“

So waren die Eltern nicht glücklich über die Pläne der Gemeinde, den Hort in die Starzelbachschule zu verlegen, um Platz für Krippenräume zu schaffen. „Zehn Kinder hätten ihre Bezugspersonen verloren“, moniert Becker. Noch dazu hätte alles sehr schnell gehen müssen. „Wir sind erst informiert worden, als die Anmeldefristen vorüber waren.“ Die Chance zu reagieren und einen anderen Platz zu finden, sei bei Null gewesen. Anlass für Becker sowie für weitere Eltern und Vertreter des Betreuungspersonals, in der vor Kurzem stattfindenden Gemeinderatssitzung ihr Anliegen anzubringen.

Das ist die Lage bei der Betreuung

Das Gremium hatte den Punkt Kita-Plätze auf der Tagesordnung stehen. Dramatisch gestaltet sich die Situation im Krippenbereich. Laut Sitzungsvorlage waren in der letzten Aprilwoche 78 fehlende Plätze zu verzeichnen gewesen. Nur weil Kindergärten sogar mehr Plätze als benötigt haben, konnten bereits Kinder mit zweieinhalb Jahren aufgenommen werden. Trotzdem fehlen immer noch 40 Krippenplätze, Tendenz steigend. Man geht im Rathaus von einem gleichbleibenden Bedarf aus.

Die Idee, die Hortgruppe umzuziehen, war nach dem Protest der Eltern vom Tisch. Bei der Diskussion im Gemeinderat setzte sich eine andere Lösung durch: Drei Krippengruppen sollen in Containern untergebracht werden, die an der Niblerstraße aufgestellt werden.

Sollte es an diesem Standort nicht möglich sein, will man es am Dekan-Jorek-Weg versuchen, wo ein 2018 vorgestelltes Bauprojekt der katholischen Kirche nicht vorangekommen ist. Die Kosten für die Anschaffung der Container gibt die Verwaltung mit einem höheren sechsstelligen Betrag an. Das muss laut Kämmerei notfalls so ausgeglichen werden, dass andere bereits angedachte Projekte sofort zu stoppen seien, die nicht zu den Pflichtaufgaben gehören.

Doch die Gemeinderäte ließen sich nicht schrecken. „Geld darf bei Kinderbetreuung keine Rolle spielen“, erklärte Markus Hausberger (Grüne). Und bekam Zustimmung von Peter Zeiler (CSU): „Ich bin für diesen Plan.“ Eine Verlegung der Hortgruppe mache keinen Sinn, so Zeiler. Dass dies weitere Personalprobleme nach sich ziehen könnte, deutete Angela Heilmeier (FW), Referentin für Kinderbetreuung, an. „Wir dürfen nichts machen, wodurch Leute weggehen.“

Tinyhäuser für Erzieher

Die Personalgewinnung für die zusätzlichen drei Gruppen ist laut Bürgermeister Peter Münster (FDP) allerdings eine Herkulesaufgabe. Stefan Perras (CSU) brachte ins Gespräch, Ruheständler anzusprechen. Integrationsreferentin Yasemin Bilgic (Grüne) schlug vor, bei Ukrainerinnen nachzufragen, ob sie sich eine Tätigkeit als Tagesmutter vorstellen können: „Um das Problem mit Personal zu entzerren.“

Für Mitarbeiter Wohnraum zu schaffen, wird ebenso schwierig. Der Vorschlag der Grünen, auf Tinyhäuser (bewegliche Kleinhäuser) zurückzugreifen, fand keinen Zuspruch. Elke Hornung (SPD) hatte noch die Idee, ähnlich wie bei den Ukraine-Flüchtlingen zu verfahren: „Familien könnten Betreuungskräfte aufnehmen.“

