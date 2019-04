Klappernde Kanaldeckel nerven Anwohner

Eichenau will den Lärm auf den Straßen des Ortes reduzieren, dabei geht es vor allem um den Verkehr. Die Anwohner treibt derweil ein ganz anderes Problem um: Die Kanaldeckel scheppern jedes Mal laut, wenn ein Fahrzeug darüber rollt.

Eichenau – Immer wieder beschweren sich Bürger. Das Problem besteht seit Jahren – ist aber wohl nicht so leicht zu lösen. Auch wenn er das Geräusch gefühlt bereits tausendmal gehört hat, zuckt Tilman Reinhardt immer noch zusammen.

Ein Kastenwagen samt Anhänger fährt nahe des Rathauses über die Eichenauer Durchfahrtsstraße. Der Fahrer tut dies zwar völlig korrekt in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit. Doch der Moment, in dem der Anhänger über den Kanaldeckel rauscht, tut in den Ohren weh. Es klappert laut. „Eigentlich müssten die das sogar im Rathaus hören“, meint Reinhardt. Tun sie aber nicht – wegen der Lärmschutzfenster.

Immer wieder Klagen von Bürgern

Das Problem ist dennoch bekannt, wie Verwaltungsmitarbeiterin Anne Lang bestätigt. „Es gibt immer wieder mal Klagen von betroffenen Bürgern“, erklärt sie. Reinhardt, der seit 1972 in der Nähe der Hauptstraße lebt, hat es auch bei der Bürgerversammlung zur Sprache gebracht. Und Michael Gumtau, unmittelbarer Anwohner an der Schillerstraße, hatte als SPD-Gemeinderat immer wieder auf den Lärm hingewiesen. Das ist allerdings bereits über zehn Jahre her. Anwohner Reinhardt ist sichtlich verärgert, dass in der langen Zeit immer noch nichts geschehen ist: „Die Betroffenen sollten mal einen Sitzstreik machen.“ Vielleicht würde das bei den Verantwortlichen Eindruck machen, meint er.

Zuständigkeit beim Straßenbauamt

Ganz so einfach ist es offenbar nicht. Weil Haupt- und Schillerstraße als Staatsstraße eingestuft sind, liegt die Zuständigkeit ganz allgemein beim Staatlichen Bauamt Freising. Allerdings sind für die einzelnen Kanaldeckel die jeweiligen Betreiber zuständig. Dazu gehören die Stadtwerke München oder der Amperverband. Wer von der Ortsmitte aus Richtung Unterführung fährt, rollt in aller Regel über Deckel des Zweckverbandes.

Dort geht man routiniert mit der Thematik um, auch wenn Friedrich Popp, Leiter der Betriebstechnik Wasser und Netzinfrastruktur, weiß: „Dem Bürger ist es egal, welcher Kanaldeckel klappert.“ Man habe eigene Kanalmaurer, die sich mit solchen Schäden auseinandersetzen würden. Dass sich Kanaldeckel im Laufe der Zeit verschieden absenken, könne laut Popp unter anderem an unterschiedlicher Belastung durch den Verkehr liegen.

Verschiedene Versorger

Einfach hinfahren und ausbessern, gehe nicht. Zunächst müsse die Dringlichkeit festgestellt werden, ehe das Landratsamt eine verkehrsrechtliche Anordnung treffen könne. Eine genaue Dauer von Schadensmeldung bis abgeschlossener Reparatur könne man nicht benennen. „Als wir zuletzt so etwas hatten, war es in zwei Wochen erledigt“, erinnert sich Popp. Grundsätzlich sei es sinnvoll, sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen.

Das empfiehlt auch Sylvia Pfister vom Staatlichen Bauamt Freising. Sie betreut die Bundes- und Staatsstraßen in den Landkreisen Dachau, Freising und Fürstenfeldbruck – und damit auch die Haupt- und Schillerstraße in Eichenau. „Wir sind nicht grundsätzlich für alle Kanäle zuständig. In einer Ortsdurchfahrt gibt es laut Pfister verschiedene Sparten, die auch Schächte und damit Schachtdeckel aufweisen, und damit verschiedene zuständige Versorger. Man leite die jeweiligen Meldungen aber weiter. Pfister verweist darauf, dass die Straßenmeisterei Dachau vor zwei Jahren etliche Schachtdeckel auf Höhe des Rathauses instand gesetzt habe.

Der Lärm auf der Haupt- und Schillerstraße – unabhängig von den klappernden Deckeln – war vor Kurzem Thema im Gemeinderat. Es wurde über einen Aktionsplan unter dem Dach des Landesumweltministeriums diskutiert. Als Vorschläge zur Lärmreduzierung kamen aus dem Gemeinderat unter anderem schallabsorbierende Fassaden und Geschwindigkeitsreduzierung.

Bei Beschwerden

können sich Bürger an die Gemeinde unter Telefon (0 81 41) 73 00 oder an die Straßenmeisterei Dachau unter (0 81 31) 3 33 94 80 oder per E-Mail an die Adresse sm-dah@stbafs.bayern.de wenden.