Kritik an Standort für Asyl-Container nahe Eichenauer Gewerbegebiet

Von: Hans Kürzl

Teilen

In Eichenau wird eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut als Ersatz für die alte. (Symbolbild). © Daniel Bockwoldt/dpa

Eichenau bekommt eine neue, größere Asylunterkunft, näher am Gewerbegebiet. Ein Geschäftsmann sieht dies kritisch.

Eichenau – Die bestehende Containeranlage am Schreberweg 3, in der 66 Asylbewerber leben, ist an ihre Lebensdauergrenze gekommen. Voraussichtlich 2024 wird sie zurückgebaut. Ersatz ist gefunden – ein Grundstück am Schreberweg 1. Mit dem Bauantrag befasst sich der Gemeinderat am Dienstag, 4. Juli. Geplant ist eine zweigeschossige Containeranlage für 106 Asylbewerber, näher am Gewerbegebiet.

Ein Knackpunkt, zumindest für Geschäftsmann Michael Hagemann, dessen Firma im Gewerbegebiet liegt. „Es ist problematisch, wenn Asylunterkünfte in die erste Reihe rücken“, sagte der frühere Vorsitzende des Gewerbeverbandes. Kunden und Lieferanten müssten direkt an den Unterkünften vorbeifahren. Das sei nicht gerade repräsentativ.

Bitte um Alternativen

Seinen Worten nach sei er nicht der Einzige mit Bedenken. Mehrere Firmen würden ihren Sitz aus der Gemeinde weg verlegen oder das zumindest diskutieren. Was bitter wäre, wenn die Gewerbesteuer als eine der Haupteinnahmequellen der Kommune wegfallen würde. „Der Gemeinderat muss ernsthaft darüber nachdenken, ob er eine Asylunterkunft in der Nähe eines Gewerbegebietes haben will“, sagte Hagemann. Er forderte, es bei der bestehenden Anlage am Schreberweg 3 zu belassen.

Hagemann benannte aber Alternativen. Ein Grundstück in der Nachbarschaft seiner Firma könne er für eine Million Euro kaufen. „Und dann für fünf Jahre an das Landratsamt verpachten.“ Durch die Zuschüsse würden die Kosten nach zwei Jahren gedeckt sein. An anderer Stelle im Gewerbegebiet befinde sich ein Grundstück mit einem Wellblech-Bau. Dort würden nur Oldtimer restauriert. Bürgermeister Peter Münster (FDP) sagte, dass der Spielraum begrenzt sei. Das Landratsamt bestätigt dies (siehe Kasten).

Gemeinderäte sind teils empört

Im Gemeinderat reagierte man auf die Aussagen Hagemanns verärgert, allerdings erst unter dem Punkt Verschiedenes, als Hagemann nicht mehr anwesend war. „Mit Sicht auf die Flüchtlinge sind die Bemerkungen unangenehm“, sagte SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl. Deutlicher wurde Integrationsreferentin Yasemin Bilgic (Grüne), gleichzeitig Vorstandsmitglied im Asylhelferkreis: „Da hat Herr Hagemann eine Grenze überschritten. Die Menschen, die in den Containern leben, sind nicht freiwillig hier.“ Dem Asylhelferkreis fehle es wegen schwindender Mitgliederzahlen an Ressourcen, mit den Nachbarn solcher Anlagen ausreichend ins Gespräch zu kommen.

Thomas Barethin (Grüne) bezeichnete die Verknüpfung von Gewerbe und Ausländerproblematik als befremdlich. Gewerbereferent Markus Wendling (FW) wandte zwar ein, dass im Gewerbegebiet primär Gewerbe angesiedelt werden müsse. Er räumt aber ein, „dass es nicht sehr glücklich war, wie Hagemann das rübergebracht hat“.

Wendling bestätigte, ebenso wie auf Tagblatt-Nachfrage Tobias Spann als Vorsitzender des Gewerbeverbandes, dass Hagemann das Thema auf der Mitgliederversammlung Anfang Juni angesprochen habe.

Für den Gewerbeverband ging der Vorsitzende Spann auf Distanz zu Hagemann: „Offenbar ist in der Gemeinderatssitzung der Eindruck entstanden, dass Herr Hagemann eine Position des Gewerbeverbands vertritt. Dem ist nicht so. Die Thematik ist uns erst seit besagter Mitgliederversammlung bekannt und war bis dato nicht auf unserer Agenda“, teilte Spann dem Tagblatt mit. Selbstverständlich werde man aber alle Themen ernst nehmen, die Mitglieder an den Verband herantragen würden.