Mädchen angefahren und liegen gelassen

Ein zehnjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Montag verletzt worden. Sie wurde von einem Auto angefahren. Die Fahrerin fuhr dann einfach weiter. Nun werden Zeugen gesucht.

Eichenau – Der Vorfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr an der Walter-Schleich-Straße, wurde jedoch erst einen Tag später der Polizei in Germering gemeldet. Die Schülerin befand sich, zusammen mit ihrer Schulklasse, in Begleitung zweier Lehrkräfte auf dem Rückweg von der Turnhalle zum Schulgebäude. Weil es dort keinen Gehweg gibt, gingen die Kinder hintereinander am rechten Straßenrand.

Eine als ältere Dame beschriebene Frau fuhr mit ihrem blauen Auto in gleicher Richtung – und zwar nahe an der Schülergruppe vorbei. Der rechte Außenspiegel des Wagens erfasste die Zehnjährige. Er traf die Schülerin am linken Oberarm. Durch die Wucht dieses Schlages stürzte sie zu Boden. Sie erlitt zum Glück nur Prellungen am Oberarm und am rechten Knie. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Es sind aber Teile des Kennzeichens und das Fabrikat des Pkws bekannt. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.

zag