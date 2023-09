Das Interesse nimmt zu: Mehr Plätze für Baumbestattungen nötig

Von: Hans Kürzl

Die Nachfrage nach der letzten Ruhe auf freier Fläche steigt: Eichenau bietet bereits Baumbestattungen an, der Bedarf wird aber wohl in Zukunft noch deutlich steigen. © hk

Baum- oder Waldbestattungen sind in Deutschland immer noch relativ neu. Das Interesse daran nimmt aber stetig zu, nicht zuletzt wegen der niedrigeren Kosten.

Eichenau – Auch in der Gemeinde Eichenau registriert man eine starke Nachfrage im Rathaus und bei Bürgerversammlungen. Allerdings sind die Plätze rar.

Das klassische Grab, wie man es von früher kennt, wird zunehmend von neuen Stätten für die ewige Ruhe abgelöst. Das hat man in Eichenau erkannt. Seit 2014 gibt es Baum- und Waldbestattungen. Das Interesse wächst, die Plätze sind aber rar gesät.

Plätze teils ausgeschöpft

Das könne man nicht so leicht ändern, wie Bürgermeister Peter Münster (FDP) auf Tagblatt-Nachfrage erklärt. „Friedhofsplanungen erfolgen langfristig, die jetzige Planung der Gemeinde ist in der letzten Amtszeit angepasst worden.“

Es gibt bereits Möglichkeiten zur Baumbestattung, die rege genutzt wurden. Doch die Plätze sind teils ausgeschöpft. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Baumbestattung mit Urnenbeisetzung. Außerdem werden seit Kurzem Plätze an einem Baumhain vergeben. Derzeit sei der Bedarf noch gedeckt, aber spätestens der nächste Gemeinderat wird sich 2026 mit einer Erweiterung befassen.

Damit will man in der Gemeinde einer Entwicklung begegnen, die man laut Münster seit einigen Jahren beobachtet hat: „Eine deutliche Veränderung der Bestattungskultur.“ Dies habe damit zu tun, dass die klassische Grabform bei vielen Mitbürgern an Attraktivität verloren habe. Ein Vermerk auf einer Stele erfülle aus Sicht der Angehörigen das würdevolle Gedenken an den Verstorbenen.

Finanzielle Aspekte

Allerdings tragen auch finanzielle Aspekte dazu bei, dass Alternativformen wie Baum- oder Waldbestattungen wachsenden Zulauf erhalten. Münster verweist auf „regelmäßig höhere Kosten“, die Gräber und Sargbestattungen mit sich bringen. Zumal noch die Ausgaben für einen Grabstein hinzukommen. Bei einem klassischen Einzelgrab können das, je nach Ausführung und Beschriftung, mehrere Tausend Euro sein.

Auch bei den Friedhofsgebühren geht es schnell in den vierstelligen Bereich. Bei einem Einzelgrab mit einer Grabstelle werden in Eichenau für zwölf Jahre 815 Euro fällig, bei zwei Grabstellen untereinander erhöht sich der Betrag auf 1105 Euro. Teilanonyme Urnengräber im Bereich der Baumbestattung kosten bei einer Nutzung von zehn Jahren 680 Euro. Die geringste Gebühr wird mit 255 Euro bei einem anonymen Urnengrab auf einer Rasenfläche fällig.

Grabgebühren werden nicht mehr bezahlt

Welche Veränderungen sowohl Bestattungskultur wie auch Preisgestaltung bewirken, zeigt sich im alten Teil des Friedhofs. Zahlreiche Gräber sind aufgelassen, weil die Gebühren nicht bezahlt wurden. Für Bürgermeister Peter Münster Anlass, auf längere Sicht zu reagieren. Er betont: „Wir werden in den kommenden Jahren konzeptionell sich daraus ergebende Fragen nochmals überdenken und im Gemeinderat zur Diskussion stellen.“

