Er bringt den Landkreis aufs Radl - und fährt selbst 2000 Kilometer im Jahr

Von: Eva Strauß

Es hat mich schon überrascht, dass es im Norden ziemlich ruhig, aber auch landschaftlich sehr schön ist. Heinz-Josef Prediger Quadratisch und grün sind die neuen Schilder, die auf das „nahTourBand“ hinweisen. Heinz-Josef Prediger hat sie entworfen. Er ist für die Routen verantwortlich. © Weber

Fünf Fahrradrouten führen unter dem Titel „nahTourBand“ durch den Landkreis. Einer, der sich darum kümmert, ist Heinz-Josef Prediger. Nun wurde er ausgezeichnet.

Eichenau – Dass man den Landkreis gut mit dem Radl erkunden kann, ist auch ein Verdienst von Heinz-Josef Prediger. Der Eichenauer hat die Routen des „nahTourBand“ weiterentwickelt und verbessert. Dafür hat ihn die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck nun ausgezeichnet. Er ist der „Mensch der Tat“ im Juni.

Sie sind quadratisch, grün, beschriftet mit „nahTourBand“ – und der ganze Stolz von Heinz-Josef Prediger. Denn der 71-Jährige ist maßgeblich für die neuen Schilder, die auf das „nahTourBand“, sprich fünf Radlrouten durch den Landkreis, hinweisen, verantwortlich. Er hat aber nicht nur in Abstimmung mit dem Brucker Landratsamt die Tafeln entworfen, das Logo entwickelt, sondern auch die Routen, die es teilweise schon gab, weiterentwickelt und digitalisiert.

„Wir fahren über 80 Prozent auf landkreiseigenen Radlwegen“, erklärt Prediger, „weichen aber auch ab, erkunden Felder, Wiesen und Auen.“ Ziel von „nahTourBand“, das bei der Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck angesiedelt ist, ist es, Menschen die Region näherzubringen, und die Verbundenheit mit der Heimat zu fördern. Mittlerweile erstreckt sich das Band von Germering im Südosten über Türkenfeld im Südwesten, über Althegnenberg im Nordwesten bis nach Egenhofen im Norden des Landkreises. Die fünf Strecken verbinden Natur-, Bau- und Bodendenkmäler, Biotope, Kunstwerke und naturnahe Freizeiteinrichtungen miteinander. Teilstücke davon, genauer gesagt die Strecken abseits asphaltierter Radwege, sind auch für Spaziergänger und Wanderer geeignet.

Zu „nahTourBand“ gekommen ist Prediger vor gut drei Jahren. „Mein Vorgänger hatte aufgehört und die haben jemanden gesucht“, erzählt der gebürtige Saarländer, der seit 33 Jahren im Landkreis lebt. Eine gute Bekannte meinte, weil er doch so gerne Fahrrad fahre, solle er es doch mal versuchen.

Und in der Tat ist der Eichenauer ein begeisterter Radler. Mit seiner Frau und Freunden macht er Reisen mit dem Fahrrad. Erst vor Kurzem waren sie auf dem Inn-Radweg unterwegs. „2000 Kilometer im Jahr kommen schon zusammen“, sagt er.

Bei der Bürgerstiftung angefangen, sollte Prediger eigentlich nur die Strecken digitalisieren. Dabei fiel ihm aber ein Manko auf. „Es wurde immer nur der Hinweg in den Flyern beschrieben. Der Rückweg war also der gleiche.“ Deshalb begann er die Strecken zu Rundtouren zu erweitern. Erst ist er sie abgeradelt, dann ging es am Computer weiter. Zudem hat er den Routen unterschiedliche Farben gegeben, „weil man es sich so besser einprägen kann“.

Auf eines legte Prediger bei seiner Touren-Planung besonderen Wert: „Es ist wichtig, dass man den Menschen einen Biergarten, eine Einkehrmöglichkeit bietet.“ Zudem wurde darauf geachtet, dass keine gefährlichen Kreuzungen zu passieren sind und dass Alt und Jung die Strecken fahren können.

Mindestens vier Mal ist Prediger die Touren abgefahren – und lernte dabei den Landkreis kennen. „Es hat mich schon überrascht, dass es im Norden ziemlich ruhig, aber auch landschaftlich sehr schön ist“, sagt er. Vor allem das Alpenpanorama, das sich einem zwischen Stefansberg und Aufkirchen biete, sei beeindruckend. Deshalb sei die Nord-Tour auch seine Lieblingstour. „Die Alpen sind einfach zum Greifen nah.“

Tipps für Radler, die den Landkreis auf dem „nahTourBand“ erkunden möchten, hat Prediger selbstverständlich auch: sich je nach Wetter entsprechend ausrüsten mit Sonnencreme, Käppi oder Regenjacke. Und ganz wichtig: hinter Maisach, also auf der Nordroute, sich etwas zu trinken mitnehmen, „denn da gibt es nichts mehr“. Erst wieder bei der Waldgaststätte Althegnenberg – und das könne lange dauern.

Unterstützung bekommt Prediger von sogenannten Streckenbetreuern. Das sind andere Ehrenamtliche, die für die jeweiligen Strecken oder Teilstrecken zuständig sind. „Die fahren regelmäßig die Touren ab, schauen, ob Schilder beschädigt oder eingewachsen sind und melden das dann mir“, erklärt der 71-Jährige. Er veranlasst daraufhin, dass die Mängel behoben werden.

Auf die Frage, warum Prediger sich so engagiert, antwortet er: „Weil ich Spaß am Radfahren habe und etwas für die Gesellschaft tun will. Und das kann ja ruhig etwas sein, das Spaß macht.“ Die Projektbetreuung des „nahTourBands“ ist nicht das erste Ehrenamt, das der Eichenauer ausübt. Als seine Kinder klein waren, engagierte er sich im Elternbeirat des Kindergartens, später in Grundschule und Gymnasium.

Mit dem „nahTourBand“ hat der 71-Jährige noch einiges vor. So möchte er die Info-Tafeln zu Geschichte und Landschaft entlang der Routen neu gestalten und vereinheitlichen. Zudem plant er verschiedene Teil-Wanderrouten in den fünf Strecken. Doch das ist alles noch Zukunftsmusik. Zunächst einmal ist das Ziel, dass bis Ende des Jahres alle neuen Hinweisschilder aufgehängt sind.

Weitere Infos zum „nahTourBand“ und die Routenbeschreibungen sind im Internet auf www.buergerstiftung-lkr-ffb.de/nahtourband zu finden.

