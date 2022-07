Seit 60 Jahren sind sie Botschafter der Musik

Von: Kathrin Böhmer

Aufregende Zeit im Reich der Mitte: 2012 besuchte das Orchester des Musikvereins Eichenau China. Fast täglich gaben die Musiker unter der Leitung von Helmut Buchbauer Konzerte. © Picasa

Der Musikverein Eichenau (MVE) wurde vor 60 Jahren gegründet. Damals taten sich Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins zusammen. Aus der Idee, gemeinsam zu musizieren, wurde im Laufe der Jahre weitaus mehr: Mittlerweile haben die Musiker exotische Orte bereist und repräsentieren ihre Heimat.

Eichenau – Man muss kein Chinesisch beherrschen, um zu wissen, wer da gerade auf der großen Bühne spielt. Zwischen all den Schriftzeichen prangt ein deutsches Wort: Eichenau. Es war eine Geste der Höflichkeit der Gastgeber an die Musiker aus Bayern. 2012 reiste der MVE zwei Wochen lang durch China.

„Die Höhepunkte im Vereinsleben waren über Jahrzehnte hinweg immer wieder die Reisen“, so MVE-Sprecherin Barbara Neider. Und: „China war das absolute Highlight.“ Ein Kulturaustausch machte es möglich. Fast täglich gab das Große Sinfonische Blasorchester unter der Leitung von Helmut Buchbauer Konzerte an Schulen und Universitäten in der südchinesischen Provinz Yunnan.

Der MVE ist seit 60 Jahren fester Bestandteil der Gemeinde Eichenau. Heute gelte er als Aushängeschild und „musikalische Visitenkarte“. Das Repertoire reicht von traditioneller bayrisch-böhmischer Blasmusik bis hin zu anspruchsvollsten sinfonischen Werken.

Gegründet wurde der MVE im Jahr 1962 durch Mitglieder des Krieger- und Soldatenvereins. Federführend war Max Kerschberger. Das Dirigat über die 18 Musiker wurde an Gerhard Becker übergeben und als Proberaum diente das Nebenzimmer im Gasthof zur Post, das die Familie Riedl unentgeltlich zur Verfügung stellte. Zwei Jahre später löste sich die Blaskapelle vom Krieger- und Soldatenverein und trat dem Musikbund von Ober- und Niederbayern bei. Am 17. August 1972 folgte die Eintragung des MVE beim Amtsgericht. Im Jahr darauf wurde die Uniform durch die Miesbacher Tracht ersetzt.

Reiselustig waren die Musiker von Beginn an. Die erste große Fahrt ging im Jahr 1970 nach Ostrau in der Tschechoslowakei. Es folgten Stationen wie Frankreich, Schweiz, Wischgorod (und auch alle anderen Eichenauer Partnerstädte) und die Toskana. In Brüssel durfte die Truppe ein „Oktoberfest“ musikalisch gestalten.

Auf Einladung der Bundestagsvizepräsidentin Gerda Hasselfeldt war der MVE 2006 bei der Eröffnung des Tags der „Ein- und Ausblicke“ mit einem Auftritt vor dem Reichstag in Berlin vertreten. Im Sommer 2013 tat sich eine weitere außergewöhnliche Möglichkeit auf: Die Musiker durften Teil der Eröffnung der Münchener Opernfestspiele sein. Mit Dirigent Philipp Lüdecke traten sie unter anderem neben den Profis der Münchener Staatsoper vor rund 10 000 Zuschauern auf. Es sollten noch weitere besondere Momente folgen, etwa im Hirschgarten, im Herzkasperlzelt und auf Volksfesten.

Fünf Ensembles

Heute setzt sich der Musikverein aus fünf Ensembles, einer breiten Ausbildungssparte, seinen Fördermitgliedern und der Vorstandschaft zusammen. Erster Vorsitzender ist Florian Prestl, Zweite Vorsitzende Katrin Fischer. Das Große Sinfonische Blasorchester hat rund 60 Mitglieder. Barbara Neider hebt da vor allem das Engagement von Dirigent Helmut Buchbauer hervor. Auf ihn folgte 2013 Philipp Lüdecke.

Damit der Verein weiter bestehen kann, ist die Jugendarbeit unerlässlich. Therese Schwarz hat im Jahr 2000 das Jugendblasorchester „JuBla“ in die Wege geleitet und ausgebaut. Auch die Jugend ist sehr reiselustig, besuchte 2019 Lettland. Mittlerweile besteht außerdem ein breit gefächertes Unterrichtsangebot. Noch recht neu ist das Kinderensemble. Unter der Leitung von Gail Craig bietet es Kindern im Grundschulalter die Chance, in einer Gruppe Musik zu machen.

Bis vor Ausbruch der Corona-Pandemie fanden jedes Jahr zwei Neujahrskonzerte in der Turnhalle der Starzelbachschule sowie die „Se(e)renade“ am Badeweiher statt. Das ist auch wieder geplant, soweit es Corona zulässt. Auch in der Pandemie kamen im Übrigen die internationalen Kontakte nicht zum Erliegen. Mit einem japanischen Orchester aus der Nähe von Hiroshima wurde ganz einfach ein Video-Projekt auf die Beine gestellt.

Jubiläumskonzert

So ein Jubiläum muss auch standesgemäß gefeiert werden: Der MVE lädt zum Konzert am Sonntag, 10. Juli, um 19 Uhr im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck ein. Die Besucher erwartet ein festliches und unterhaltsames Programm mit einigen Filmmelodien im großen Saal auf dem Klosterareal. Es spielt das Große Sinfonische Orchester und das JuBla des Musikvereins. Karten für 15 Euro sind im Vorverkauf beim Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck erhältlich (online https://forumfuerstenfeld.reservix.de/) oder an der Abendkasse. Am 24. und 25. September ist außerdem ein Festwochenende auf Gut Roggenstein geplant. gar

