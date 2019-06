Der Regen am Altar brachte wirklich Glück

Ein Sprichwort besagt: „Wenn es regnet am Altar, bringt das Glück für viele Jahr.“

Eichenau– Die Hochzeit von Rosina (79) und Andreas (80) Wenger war, wenn auch nur am Morgen, ziemlich verregnet, und das brachte tatsächlich Glück. Das Paar feiert in diesem Jahr Diamantene Hochzeit und blickt auf 60 wunderbare Ehejahre zurück.

Die Olchinger kannten sich vom Sehen schon seit ihrer Schulzeit. Die erste Verabredung fand im Kino statt und war der Startschuss für viele weitere Besuche der nächtlichen Filmvorstellung. Rund zwei Jahre später feierten die beiden Hochzeit im Schützenheim in Olching. Da sie noch unter 21 Jahren und somit nicht volljährig waren, war hierfür sogar noch die Unterschrift der Eltern nötig.

Aus Olching nach Eichenau

+ Kannten sich seit der Schule: das Paar bei der Hochzeit. Auch nach der Hochzeit wohnte das Paar in Olching. 1970 folgte dann der Umzug nach Eichenau, wo sich die Wengers bis heute sehr wohl fühlen. Andreas Wenger arbeitete 52 Jahre für die Bahn als Gleisbauer. Er war daher oft monatelang in ganz Deutschland unterwegs und nicht zu Hause. Für Rosina Wenger war das oft nicht leicht: „Das Rezept ist beieinander bleiben, in guten wie in schlechten Tagen. Und jedem ein bisschen Freiraum lassen.“ Lange Zeit arbeitete sie als Näherin in Olching und kümmerte sich später um die drei Kinder Christine (59), Andreas (56) und Thomas (50). „Da war Schluss mit Arbeit“, lacht die Jubilarin.

Ersatz für die Hochzeitsreise

Neben dem Langlaufen war auch der Camping-Urlaub eine große gemeinsame Leidenschaft des Ehepaars. 30 Jahre lang ging es immer zum Zelten nach Ungarn oder Italien. Eine Ausnahme anlässlich der Silbernen Hochzeit war eine dreiwöchige Reise auf die Seychellen. Damit holten sie die Hochzeitsreise nach, die damals nie stattgefunden hatte. „Es war einfach keine Zeit dafür“, erzählen sie.

Hobby Vogelpark

Ein weiteres gemeinsames Hobby war der Vogelpark in Olching. Andreas Wenger war eines der Gründungsmitglieder und seine Frau war jahrelang als Kassier tätig. „Das verbindet natürlich“, meint der Jubilar. Ein Hobby, das Andreas Wenger bis heute jede Woche ausübt, ist der Kampfsport. Seit 1974 hat er den Schwarzen Gürtel in Karate. Seine Frau verwöhnt gerne die drei Kinder mit den elf Enkeln und fünf Urenkeln mit ihrem selbstgemachten Kuchen. Allesamt wohnen sie in der näheren Umgebung und kommen regelmäßig zu Besuch.

Auch die Diamantene Hochzeit wurde mit der ganzen Familie groß gefeiert. Nach einer Messe in der Kirche, extra für die Jubilare, ging es zum Essen ins Bürgerhaus nach Emmering. Auch Bürgermeister Peter Münster hat es sich nicht nehmen lassen, den Jubilaren persönlich zu gratulieren.

(NATHALIE HRADECKY)