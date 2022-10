Dringliche Anordnung: Eichenau schafft Notstrom-Aggregat an

Von: Hans Kürzl

Teilen

Experten raten den Bürgern, sich auf einen Blackout vorzubereiten. (Symbolbild) © Sascha Steinach/imago

Eichenau rüstet sich für den Notfall: Die Starzelbachschule bekommt ein Notstrom-Aggregat. Das hat der Bürgermeister verfügt. Die Fraktionen sind über den Alleingang empört.

Eichenau – Um für einen Stromausfall gewappnet zu sein, schafft die Gemeinde ein Notstrom-Aggregat an. Aufgestellt werden soll es in der Starzelbachschule. So kann die Schule mit Küche und Mensa zur Wärmestube und Verköstigungsstelle werden – auch für die Bevölkerung. Das Hochleistungsgerät mit Dieselantrieb soll fest installiert werden und einen Stromausfall mehrere Tage überbrücken können. Kosten: rund 105 000 Euro.

Dringliche Anordnung

Die Anschaffung hatte Bürgermeister Peter Münster (FDP) per dringlicher Anordnung in die Wege geleitet. Das und die Kosten stießen im Gemeinderat auf Kritik.

So verwies Vize-Bürgermeister Josef Spiess (CSU) darauf, dass man nicht zwingend ein neues Gerät hätte anschaffen müssen. „Wenn man sich auf dem Markt umsieht, findet man gute gebrauchte Aggregate. Die wären billiger gewesen.“ Spiess ist Baureferent, hat als früherer Referent für Feuerwehr und technische Sicherheit Fachwissen.

Überdimensioniert?

Sein Nachfolger in diesem Amt, Wolfgang Fiebig (CSU), kritisierte die geplante Festinstallation. „Ein mobiles Gerät wäre flexibler und günstiger gewesen.“ Wie andere Ratsmitglieder befürchtete er, dass die Befüllung des Dieseltanks erhebliche Kosten nach sich ziehen werde.

Einige hielten das Gerät für überdimensioniert. Von „unnötiger und unverantwortlicher Panikmache“ sprach SPD-Fraktionschef Martin Eberl. Grünen-Sprecher Markus Hausberger zeigte auf Nachfrage zwar ein gewisses Verständnis dafür, „dass ein Bürgermeister Vorsorge treffen muss“. Er verwies aber auf Aussagen der Bundesregierung, die lediglich von möglichen vorübergehenden Ausfällen in der Energieversorgung spreche.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein Gesamtkonzept, wer etwa den Notfall feststelle oder das Aggregat in Betrieb gehen lasse, vermissten Celine Lauer (CSU) und Claus Guttenthaler (FW).

Absicherung

Heftig stieß dem Gremium auch der Alleingang des Bürgermeisters auf. „Hier geht es um eine kurzfristige Absicherung“, verteidigte dieser seine Ende September getroffene dringliche Anordnung. Nach Angaben des Herstellers seien nur noch zwei Geräte verfügbar gewesen. „Eine Entscheidung musste innerhalb von 24 Stunden getroffen werden“, so Münster.

„So geht’s nicht“, ärgerte sich Hausberger. Dringliche Anordnungen müssten die Ausnahme sein. So aber seien der Gemeinderat umgangen und eine Beschlussfassung ausgehebelt worden. „Das Thema ist im letzten Gemeinderat schon angetickert worden“, so Hausberger. Man hätte zumindest die Fraktionssprecher einbinden müssen. Dass man ein solches Vorgehen von Rathauschef und Verwaltung künftig nicht mehr hinnehmen werde, deuteten Spiess (CSU) und Eberl (SPD) an.

Münster verteidigte sich, dass die Bürgermeisterrunde von der Thematik erst am 15. September in vollem Umfang erfahren habe. Dritte Bürgermeisterin Rike Schiele (Grüne) sagte jedoch, dass Andeutungen zu dem Thema unter den Rathauschefs bereits früher gemacht worden seien.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.