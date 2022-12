Schockanruf: Senior hilft bei Festnahme einer Betrügerin

Von: Thomas Steinhardt

Bei der Ehrung (v..l.): Kriminalmeister Michael Finkler (Sachbearbeiter), Erster Kriminalhauptkommissar Johann Heinzelmann (Leiter Betrugskommissariat der KPI FFB), Günter Ferg und Erster Polizeihauptkommissar Roland Nist (Förderkreismitglied und Dienststellenleiter PI Germering) © Polizei

Durch sein aufgewecktes und scharfsinniges Handeln hat ein 84-Jähriger die Festnahme einer Betrügerin ermöglicht. Jetzt wurde er dafür geehrt.

Eichenau - Es war in den Mittagsstunden des 18. November, als das Telefon des Rentners aus Eichenau klingelte. Am anderen Ende der Leitung befand sich eine angebliche Staatsanwältin, welche eine hohe Summe Bargeld forderte, wie die Kriminalpolizei schildert. Hintergrund dieser Forderung sei die Abwendung einer Haftstrafe des Sohnes des Mannes, welcher vorgeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe.

Dem „fitten Rentner“, so die Kripo, war die Betrugsmasche „Schockanruf“ bekannt, weshalb er in einem günstigen Moment die Polizei verständigte. Den Betrügern spielte er weiterhin den besorgten Vater vor.

In Absprache mit der Polizei kam es dann zu einer fingierten Geldübergabe. Dabei konnten Polizisten die Abholerin (17) festnehmen.

Vergangenen Freitag kamen Kriminalmeister Michael Finkler (Sachbearbeiter), Erster Kriminalhauptkommissar Johann Heinzelmann (Leiter Betrugskommissariat der KPI FFB), der Eichenauer Günter Ferg und Erster Polizeihauptkommissar Roland Nist (Förderkreismitglied und Dienststellenleiter Polizei Germering)in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck zusammen, um das vorbildliche Verhalten von Günter Ferg zu würdigen. Durch den Förderkreis „Bürger und Polizei“ war es möglich, eine Geldzuwendung zu übergeben, so die Kripo.

Seit gut 25 Jahren engagiert sich der Förderkreis „Bürger und Polizei“ für ein vertrauensvolles Miteinander der Bevölkerung und der Polizei in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg. Der Förderkreis „Bürger und Polizei“ wird von 125 Mitgliedern getragen, die Vereinsarbeit erfolgt ehrenamtlich. Der Förderkreis unterstützt die Polizeiinspektionen in den Landkreisen bei zahlreichen Aktionen in den Bereichen Jugendfürsorge, Verhütung von Verkehrsunfällen, Kriminalprävention und bei der Förderung der Zivilcourage.

