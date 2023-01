Solaranlagen auf eigenen Gebäuden

Von: Hans Kürzl

Eichenau investiert in PV-Anlagen auf eigenen Gebäuden.

Eichenau – Eigentlich hatte die Gemeinde Eichenau 40 000 Euro im Haushalt vorgesehen, um die Bürger bei kleineren Maßnahmen für die Energiewende zu unterstützen. Nach einer Debatte im Gemeinderat über den Sinn wird das Geld nun allerdings anders verwendet: für PV-Anlagen auf den kommunalen Liegenschaften.

Finanzreferent Hans Hösch (CSU) hätte die Summe am liebsten eingespart in den finanziell schwierigen Zeiten. „Da subventionieren wir etwas mit, was auch der Bund finanziert“, begründete Hösch seinen Vorstoß. Photovoltaikanlagen (PV) auf dem Balkon müsse man nicht mit 800 Euro unterstützen. „Im Grundsatz können sich das viele in unserer Gemeinde aus eigenen Mitteln leisten, wenn sie sich so eine Anlage anschaffen wollen.“

Widerspruch kam von SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl und Energiereferent Stefan Perras (CSU). Sinngemäß waren beide der Meinung, dass man etwas für die Energiewende tun müsse und der Betrag in Ordnung gehe. Umweltreferentin Marion Behr (Grüne) schlug vor, den Betrag auf 25 000 für PV-Anlagen und 15 000 für Begrünungsmaßnahmen aufzuteilen.

Überzeugen konnte dann Michael Wölfl (CSU) mit seinem Vorstoß, die Summe voll für PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften zu nutzen. Außer der Prüfung, ob die Objekte statisch geeignet seien, wird man laut Wölfl sonst kaum Planungskosten haben. Letztendlich stimmte dem eine breite Mehrheit zu. Ebenso eindeutig wurde der Antrag von Hösch abgelehnt.

Bereits im September des vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat einen Antrag der Grünen abgesegnet, kleinere Maßnahmen wie etwa den Einbau von intelligenten Thermostaten finanziell zu unterstützen. Den Antrag selbst hatten die Grünen bereits im April 2022 gestellt.

Darüber hinaus hatte man sich in der Septembersitzung mehrheitlich geeignet, Beratungs- und Informationsangebote zu Energiethemen und Einsparung durch die Gemeinde anzubieten. Dafür wurde ein Betrag von 2500 Euro jährlich bereit gestellt.

