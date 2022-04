SUV-Fahrer belästigt junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Von: Thomas Steinhardt

Am vergangenen Sonntagabend ist ein bislang unbekannter Mann in Eichenau einer jungen Frau in schamverletzender Weise gegenüber getreten. Die Polizei suchen Zeugen.

Eichenau - Der Unbekannte sprach sein Opfer gegen 18.30 Uhr an der Roggensteiner Allee aus einem weißen SUV-Geländewagen der Marke Audi oder Mercedes heraus an, wie die Kripo berichtet. Er fragte nach dem Weg zum Bahnhof. Währenddessen habe der Mann onaniert. Selbst als die 16-Jährige zu Fuß weiterging, sei er ihr mit seinem Fahrzeug gefolgt. Er soll der Frau auch einen Geldschein entgegen gehalten haben. Erst als die Geschädigte den Mann aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, ließ er von ihr ab und fuhr weiter.

Der Tatverdächtige wird laut Kripo als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist 26 bis 32 Jahre alt und schlank. Er trägt kurze Haare. Er trug an diesem Nachmittag einen Drei-Tage-Bart.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruch hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der oben geschilderten Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (08141) 6120 zu melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.