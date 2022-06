Ukrainischer Rathaus-Chef zu Gast per Sondergenehmigung: „Nun weiß ich, was Freundschaft ist“

„Nun weiß ich, was echte Freundschaft ist!“: Wischgorods Bürgermeister Aleksej Momot (Mitte) mit Ehefrau sowie Eichenaus Bürgermeister Peter Münster (r.). © KÜRZL

Große Überraschung im Eichenauer Gemeinderat: Der Bürgermeister der ukrainischen Partnerstadt Wischgorod, Aleksej Momot, war zu Gast. Er wollte persönlich seinen Dank überbringen.

Eichenau - „Wir haben um Hilfe gebeten, wir haben sie schnell bekommen“, sagte Momot auch im Bezug auf die vielen Transporte mit Lebensmitteln und medizinischem Gerät.

Je zwei Tanklöschfahrzeuge und Rettungswagen, die die Gemeinde Eichenau organisiert hatte, werden im Kriegsgebiet dringend gebraucht. Sie sollen mithelfen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten – soweit das eben möglich ist.

Momot sagte, dass die Partnerschaft zwischen Eichenau und Wischgorod eine neue Dimension erreicht habe. Es habe stets eine gute Verbindung bestanden. „Doch nun weiß ich, was echte Freundschaft ist!“, so der Bürgermeister zu den Gemeinderäten. Denen schilderte er außerdem seine persönliche Gefühlslage. „Es ist immer noch schwer, zu verstehen, dass in unserem Land Krieg ist.“ Auch wenn es in Wischgorod vergleichsweise friedlich sei, sei keiner darauf vorbereitet gewesen, Angst haben zu müssen.

Bis die Fahrzeuge überführt werden können, müssen noch einige Modalitäten geklärt werden. Laut Eichenaus Bürgermeister Peter Münster sollen sie aber im Laufe der kommenden Woche auf die Reise gehen – mit je einem bayerischen und ukrainischen Fahrer.

Münster hätte es zwar gerne gesehen, wenn Feuerwehrleute aus Wischgorod in Deutschland im Umgang mit den Fahrzeugen geschult worden wären. Doch das sei wegen der militärischen Lage nicht gestattet worden.

Momot war mit einer Delegation aus dem Rayon Wischgorod und dem Oblast Kiew zu einer Art diplomatischem Besuch nach Eichenau gekommen. Dazu war eine Sondergenehmigung des ukrainischen Militärs notwendig. Momot war auch in Begleitung seiner Ehefrau Marina Stupnik, die einen sehr engen Bezug zu Eichenau hat. Sie gehörte als junges Mädchen mit zu den ersten, die in den 1990er-Jahren nach Bayern kamen. hk