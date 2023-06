Direkt vor Feuerwehrhaus: Unfall mit Radlerin und Lastwagen - Frau verletzt

Von: Kathrin Böhmer

Vor dem Feuerwehrhaus in Eichenau hat sich am späten Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. © Feuerwehr Eichenau

Direkt vor dem Eichenauer Feuerwehrhaus hat sich am Dienstag gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Beteiligt waren eine Fahrradfahrerin und ein Lastwagen.

Eichenau - Gegen 17 Uhr am Dienstag ging der Alarm im Eichenauer Feuerwehrhaus ein: Unfall mit Radlerin. Die Adresse war gut bekannt: Der Crash hatte sich nämlich direkt vor dem Feuerwehrhaus an der Tannenstraße ereignet. Beteiligt waren eine Fahrradfahrerin und ein Lastwagen, nähere Details sind noch nicht bekannt. Die will die Polizei noch liefern.

Kompliment der Feuerwehr: Es waren viele Ersthelfer vor Ort

Fest steht: Die Frau wurde verletzt und die Feuerwehr, die in diesem Fall natürlich noch schneller als sonst vor Ort war, konnte die Erstversorgung zusammen mit der zeitgleich eintreffenden Notärztin übernehmen. Laut Kommandant Maximilian Grain ist es nicht ungewöhnlich, dass die Feuerwehr zu so einem Unfall alarmiert wird. Sie übernahm außerdem die Absperrung des Bereichs, bis der Rettungsdienst wegfuhr.

„Besonders erwähnenswert ist die Vielzahl an vor uns eintreffenden Ersthelfern, die einfach gehandelt haben, als ein Mensch Hilfe brauchte“, schreibt die Feuerwehr außerdem auf ihrer Facebookseite.

Am Mittwochmorgen dann gleich der nächste Einsatz

Viel Schlaf gab es nicht. Am frühen Mittwochmorgen hatten die Retter übrigens schon den nächsten Einsatz: In einem Haus an der Bürgermeister-Kraus-Straße gab es einen Wasserschaden. Laut Kommandant Grain war der Schlauch einer Waschmaschine in der Nacht abgerissen und so stand alles knöcheltief unter Wasser. Rund zehn Einsatzkräfte waren zweieinhalb Stunden damit beschäftigt, die Räumlichkeiten wieder trocken zu legen.

Und auch am Wochenende, 24./25. Juni ist ebenfalls gut etwas los: Da feiert die Eichenauer Feuerwehr nämlich ihr Jubiläum.