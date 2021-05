Genehmigung von Asyl-Unterkunft verlängert - Impfen von Flüchtlingen problematisch

Das Corona-Impftempo in Deutschland zieht an

Eichenau

von Hans Kürzl schließen

Auf zwei Arealen sind in Eichenau Asylbewerber in Containern untergebracht. Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, die Genehmigung für den Standort am Lindenweg um weitere fünf Jahre bis 2026 zu verlängern.

Eichenau - Für den zweiten Standort am Schreberweg gilt die aktuelle baurechtliche Genehmigung bis 2025. Soweit war das eine Formalie. Die Zustände in der Flüchtlingsunterkunft erachten Helfer aber als problematisch. Und Corona macht es nicht einfacher.

Im Beschluss für die Containeranlage am Lindenweg ist von 52 Asylbewerbern die Rede. Die Zahlen dagegen, die Yasemin Bilgic (Grüne) nennt, liegen höher. Für den Lindenweg gibt die Referentin für Migration und Integration, die gleichzeitig dem Vorstand des örtlichen Asylhelferkreises angehört, die Zahl der Bewohner mit etwas mehr als 60 an. Am Schreberweg seien es knapp 70. „Es ist alles sehr eng dort“, fasst Bilgic zusammen.

Rund ein Drittel sind jeweils so genannte Fehlbeleger. Das sind Asylbewerber, die bereits anerkannt sind, aber noch keine eigene Wohnung haben und deshalb in den Containeranlagen verbleiben. Dass sich die Situation dort rein räumlich entspannen würde, wenn in dem einen oder anderen Fall eine Wohnungssuche erfolgreich wäre, verneint Bilgic. „Dann rücken sofort wieder andere Bewerber nach.“

Corona erschwert die Lage. Bilgic berichtet davon, dass bei positiven Tests teils die gesamte Anlage unter Quarantäne gestellt wird. „Macht wenig Sinn, wenn dann die Küche doch wieder gemeinsam genutzt wird.“ Bei vier oder fünf Menschen auf zehn Quadratmetern sei es darüber hinaus schwierig, einigermaßen vernünftig Abstand zu halten.

Skeptisch gegenüber der Spritze

Sorge macht Bilgic aktuell auch die Impf-Quote, die sie „als verhalten und überschaubar“ einstuft. Die Asylbewerber, sowieso durch ihr Schicksal und die Umstände der Unterbringung geprägt, seien in aller Regel skeptisch, „wenn da fremde Leute mit Spritzen anrücken“. Sprachliche Barrieren würden da noch hinzukommen. Es sei deshalb manchmal schon schwer den Leuten zu erklären, dass das eine Impfung zu ihrem Schutz sei, so die Eichenauer Referentin für Migration und Integration.

Zwar sei bei den mobilen Impfungen des Landratsamtes Fürstenfeldbruck schon ein Mitglied des Asylhelferkreises dabei gewesen. „Aber wir vom Vorstand waren in diese Aktion weder einbezogen noch darüber informiert“, beklagt sich Bilgic. „Wir wünschen uns für die Zukunft schon, dass solche Aktionen transparenter durchgeführt werden.“ Auch ein wenig mehr zeitlichen Vorlauf für die Asylhelfer hält Bilgic für unbedingt erforderlich. „Im Sinne der Menschen“, sagt sie.