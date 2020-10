Videokameras am Bahnhof gegen Radldiebe

Für Fahrraddiebe ist der Eichenauer Bahnhof ein gutes Revier, das belegen die Zahlen der Polizei. Die CSU fordert deshalb, Videokameras zu installieren, die die Radlständer im Südbereich überwachen sollen.

Eichenau – Die Zahlen sind eindeutig: Am Eichenauer Bahnhof werden besonders viele Fahrräder entwendet. Seit 2017 sind Fahrraddiebstähle auf „überdurchschnittlich hohem Niveau“. Das hat die Statistik der Polizei ergeben. Bis 28. Februar 2019 war hierfür die Olchinger Inspektion zuständig. Danach übernahmen die Kollegen aus Germering.

Durchschnittlich etwa alle zehn Tage wurden in den Jahren 2017 bis 2019 von den Abstellanlagen am S-Bahnhof der Starzelbachgemeinde Fahrräder entwendet: 2017 waren es 35, 2018 wurden 36 Vorgänge gemeldet und 2019 waren es 38.

Auch in diesem Jahr schaut es nicht besser aus. Die aktuellsten Zahlen vom August berichten von knapp 20 Rädern, die verschwunden sind. CSU-Gemeinderatsmitglied Stefan Perras und dessen Fraktion gehen davon aus, dass die Dunkelziffer nicht gemeldeter Fahrraddiebstähle sogar noch höher liegt. Die Christsozialen wollen das nicht länger hinnehmen. Sie haben einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, dort Kameras zu installieren. „Eine Videoüberwachung dient als durchaus effektive Abschreckung“, begründet Perras die Initiative. Zugleich erwarte man sich davon eine höhere Aufklärungsquote.

Nur auf die Stellplätze richten

Man will aber gewährleisten, dass unschuldige oder unbedarfte Bürger, die nur zum Bahnhof oder in Richtung Pflegezentrum gehen, nicht ins Visier einer Überwachungskamera geraten. „Man kann die Kamera so ausrichten, dass sie nur auf die Radstellplätze gerichtet ist“, erläuterte Perras auf Nachfrage. Zudem habe man mit dem Antrag nur die Stellplätze im Visier, die auf gemeindlichem Grund liegen, betonte Perras, der seit Mai 2020 im Gemeinderat sitzt und auch Energiereferent ist.

Grundsätzlich sei die Installation solcher Anlagen laut Bayerischem Datenschutzgesetz möglich, hat Eichenaus CSU recherchiert. Voraussetzung für eine derartige Videoüberwachung sei, dass sie im öffentlichen Raum stattfindet. Zudem muss sie durch öffentliche Stellen, zum Beispiel durch die Kommune, angeordnet werden.

„Und es muss ein gerechtfertigtes Interesse geben“, erklärt Perras weiterhin. Dieses sei aber anhand der Diebstahlszahlen sehr wohl gegeben. Perras und die Christsozialen sprechen sich dafür aus, die Videoüberwachung am südlichen Bahnhofsteil möglichst schnell umzusetzen. Allerdings erwartet Perras im Gemeinderat durchaus Widerstand. Behandelt wird das Anliegen, das der Gemeinde bereits vorliegt, jedoch frühestens in der Sitzung am 27. Oktober.