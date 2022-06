Interview mit dem FDP-Kandidaten: „Als Bürgermeister bist du immer im Dienst“

Muss Realist sein, träumen dürfen die anderen: Eichenaus Bürgermeister Peter Münster. © Weber

Der Countdown läuft: Der Wahlkampf in Eichenau ist in der heißen Phase. In etwa drei Wochen wird ein neuer Bürgermeister gewählt.

Vielleicht bleibt es aber auch der alte: Peter Münster (FDP). Der verrät im Tagblatt-Interview, was ihn allein wegen des Amtes von den anderen Kandidaten unterscheidet.

Herr Münster, wären wir in der Formel 1, würden Sie von der Pole Position aus ins Rennen gehen. Ist das ein Vorteil?

Als Bürgermeister gehört es dazu, Dinge realistisch zu sehen, träumen dürfen Bürgermeisterkandidaten. Daher ist das zumindest nicht zwingend ein Vorteil. Das gilt sowohl in finanzieller wie rechtlicher Hinsicht. Das kommt bei manchem vielleicht unterkühlt an – auch wenn das persönliche Engagement für die Gemeinde natürlich groß ist. Dazu gehört, dass man auch andernorts dicke Brettern bohrt – in München, Berlin, im Städte- und Gemeindetag und Verbindungen schafft, die der Gemeinde nutzen.

Die Mitbewerber kommen aus den beiden großen Parteien im Gemeinderat. Hat die FDP mit ihrem Kandidaten eine Chance?

Ich denke, dass ich schon lange überparteilich wirke. Daher setze ich auf die Eichenauerinnen und Eichenauer, nicht auf die geringe Zahl aller Parteimitglieder in Eichenau. Vor sechs Jahren hatte ich drei Mitbewerber aus großen Fraktionen und habe dennoch das Vertrauen der Bürger bekommen. Die Situation ist also für mich nicht neu. Ich möchte weiter einen Kurs der Mitte und der Vernunft verfolgen. Dafür erfahre ich bei Gesprächen mit den Bürgern viel Zuspruch. Mein Ziel sind 50 Prozent plus x im ersten Wahlgang. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, werde ich mich ihr wie 2016 in aller Gelassenheit stellen.

Das soll ebenso bei einem der großen Projekte der kommenden Jahre gelten, dem Wohnbau direkt am Bahnhof. Worin liegt dessen besondere Bedeutung?

Da ist zunächst einmal der innerörtliche Bedarf. Jede Woche kommen Menschen ins Rathaus, die eine Wohnung suchen. Eichenau braucht Wohnraum für alle Teile der Bevölkerung, nicht nur für die, die sich Wohnraum von Haus aus gut leisten können. Das Gleiche gilt aber auch für die Hauptstraße.

Dort soll im Laufe der nächsten Jahre ebenfalls etwas Neues entstehen. Wie kann das aussehen?

Es könnte sich so etwas wie ein Anziehungspunkt für alle Bürger entwickeln, aber auch Wohnungen für die Generation, denen Haus und Garten zu groß und beschwerlich werden. Zwischen Nibler- und Wiesenstraße ist außerdem ein Lebensmitteleinzelhändler angedacht. Gastronomie und soziale Einrichtungen können für eine gute Aufenthaltsqualität sorgen. Der klassische Einzelhandel wird es aufgrund der Internetkäufe eher schwerer haben. Dafür soll im Norden ein neues Gewerbegebiet entstehen.

Was soll sich dort entwickeln?

Interessant wären dort sicher Ansiedlungen zum Beispiel aus den Bereichen Pharma, Medizintechnik, Softwareentwicklung oder Biotechnik. Das sind Bereiche, die im Großraum München wachsen, die Raum benötigen und denen ich diesen anbieten will. Natürlich auch, um der Gemeinde Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu verschaffen.

Das ist wichtig, weil sehr viele Pflichtaufgaben anstehen, die die Gemeinde zu bewältigen hat. Müssen die freiwilligen Leistungen angetastet werden?

Bei den Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel bei den beiden Schulen, sehe ich eine gute Basis, diese Aufgaben weiterhin gut zu meistern. Mit den freiwilligen Leistungen etwa an die Vereine wird auch eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt. Ohne Vereine würde es nicht geben, was man gesellschaftliches Leben nennt. Freiwillige Leistungen abzuschaffen kann man fordern, ich will es vermeiden. Wenn jedoch das Geld für die Pflichtaufgaben ausgeht, muss man so ehrlich sein, dass dann doch die freiwilligen Leistungen anzugehen sind. Gerade deshalb möchte ich die Gewerbesteuereinnahmen stark steigern.

Es bleibt also eine Menge Arbeit. Wie sehr ist die Verwaltung belastet?

Wir haben derzeit etwa 30 kleinere und größere Projekte parallel in Bearbeitung. Mehr ist personell nicht zu bewältigen. Wenn die Erweiterung der Starzelbachschule abgeschlossen ist, können wir vielleicht einen Moment durchatmen. Aber ich denke schon an die Josef-Dering-Schule, Friesenhalle und Haus 37. Und die Sanierung der Budriohalle ist ebenfalls dringend notwendig.

Wie wichtig ist es für Sie als FDP-Bürgermeister, dass Ihre Partei das Schul- und das Digitalreferat besetzt?

Sehr wichtig, weil beide Zukunftsthemen sind, und ein Referent das Verbindungsglied zwischen Interessensgruppen, Gemeinderat und Verwaltung ist. Im digitalen Bereich wird das Referat immer wichtiger, weil es weit in die Bereiche Schule und Rathaus hineinreicht. Digitales Arbeiten vereinfacht viele Tätigkeits- und Arbeitsabläufe. Wir haben da sicherlich noch eine ganze Menge zu tun. Aber ich denke, dass wir in Eichenau insgesamt schon gut aufgestellt sind.

Kann man bei all den Aufgaben und Planungen eigentlich das Bürgermeisteramt auch mal gedanklich beiseitelegen?

Bürgermeister sein ist ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Aber es ist auch ein forderndes und intensives, weil man sich mit sehr vielen Details beschäftigt. So richtig und wirklich abschalten, ist nicht leicht. Bürgermeister sein heißt, dass man immer irgendwie im Dienst ist.

Wo gelingt das Abschalten trotzdem einigermaßen?

Vor allem erst einmal im Kreis der Familie. Gerne auch beim Wandern und Segeln. Letztes Jahr war ich viel zu Fuß im Erzgebirge unterwegs, heuer ist ein Segelurlaub in Kroatien zumindest eingeplant.

Vervollständigen Sie bitte den Satz: Den Wahltag werde ich so verbringen...

...in aller Ruhe zu Hause, in aller Ruhe in Eichenau.

Die Interviews

Das Tagblatt hat mit allen drei Bürgermeisterkandidaten jeweils ein Interview geführt. Diese werden nach und nach veröffentlicht. Einige Fragen (zum Beispiel zum Wohnbau am Bahnhof) bekommen alle gestellt, damit man besser vergleichen kann.

