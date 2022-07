Neuer Bürgermeister steht fest- doch warum sind die Eichenauer so wahlfaul?

Da ist die Anspannung weg: Markus Hausberger (l.) und Peter Münster genehmigten sich nach der Ergebnisverkündung ein Gläschen Sekt im Rathaus. © Weber

Eichenau hat gewählt. Peter Münster (FDP) wurde im Amt bestätigt. Er konnte seinen Kontrahenten Markus Hausberger deutlich hinter sich lassen. Auffallend ist aber schon seit einigen Jahren: Die Wahlbeteiligung ist nicht überragend. Das stimmt alle Parteien nachdenklich.

Eichenau – Alfred Rehm im Jahr 1968, Sebastian Niedermeier 1980 und Peter Münster 2016 haben eines gemeinsam: Sie kamen per Stichwahl ins Amt. Allerdings galt es da jedes Mal, ein neues Gemeindeoberhaupt zu wählen, nachdem jemand das Amt nicht mehr weiter ausübte. Nun ist Peter Münster (FDP) in der 65-jährigen Geschichte der Eichenauer Selbstständigkeit der erste amtierende Bürgermeister, der für die Wiederwahl den Umweg der Stichwahl nehmen musste. So gesehen hat Markus Hausberger von den Grünen etwas bisher Einmaliges erreicht.

Es gibt allerdings auch ein Phänomen, das sich wiederholt: Zum zweiten Mal in Folge blieb die Beteiligung in der Stichwahl klar unter 50 Prozent (47,84 Prozent). Allerdings war diese auch in den ersten Wahlgängen nicht sehr viel stärker. Seit 2010 dümpelt die Wahlbeteiligung bei um die 50 Prozent. Zum Vergleich: Als Hubert Jung (CSU) 1998 und 2004 gewählt beziehungsweise bestätigt wurde, lag die Beteiligung deutlich über 60 Prozent.

Wahlen an einem Tag

Eine Erklärung für das nachlassende Interesse haben weder FDP-Bürgermeister Münster noch Grünen-Gemeinderat Hausberger. Natürlich hätten sich beide gewünscht, dass mehr Eichenauer ihre Stimme abgeben. Das erklärt ihre freudige Reaktion am Wahlabend, als die Balken für die Beteiligung kurz über die 50 Prozent rutschten.

Der Puchheimer FDP-Stadtrat Martin Koch hatte mal angeregt, alle Wahlen von Bund bis Kommune an einem Tag zusammenzufassen. Immerhin müssen etwa die Eichenauer nach einem Todesfall in der Vergangenheit, der den Zyklus unterbrach, doppelt wählen: erst den Gemeinderat und zwei Jahre später den Bürgermeister. Doch Münster erteilt Kochs Vorschlag eine Absage: „Das wird die Verwaltungen stressen, und wir werden noch weniger Wahlhelfer finden.“

Wahlkampf zu lasch?

Könnte die Art des Wahlkampfes ein Grund sein? Obwohl nach außen hin kaum als spektakulär wahrgenommen, empfanden zumindest Münster und Hausberger die Zeit zwischen den beiden Wahlgängen als intensiv. Münster konzentrierte sich in bewährter Manier auf den Kontakt zu den Bürgern an Ständen und Haustüren. Hausberger verteilte in den zwei Wochen zwischen Wahl und Stichwahl Sonnenblumen im Ortszentrum. „Es wäre mehr Wahlkampf möglich gewesen“, räumt er ein. Aber es brauche auch Ruhepausen, um nicht zu überdrehen. Er hält sein geleistetes Pensum für angemessen. „Es war ein guter Kompromiss zwischen dem politisch Notwendigen und dem, was Beruf und Familie benötigen.“

Münsters Masterplan

In der Stichwahl war Hausberger jedenfalls chancenlos. Das war am Sonntagabend sehr schnell klar: Münster kam auf 63,81 Prozent, Hausberger auf 36,19 Prozent der Stimmen.

Ein Argument in Münsters Wahlkampf lautete stets, er könne begonnene Projekte fortsetzen. Und der Amtsinhaber will liefern. Er will sich nun in das Gewerbegebiet Nord hineinknien – vor allem um der Gemeinde finanziell Luft zu verschaffen. Angeschoben werden soll ebenso beim Projekt „Haus 37“: „Wir sollten bis 2026 fertig werden.“ Kurzfristig ganz oben auf seiner To-do-Liste steht: eine Kinderkrippe bis September.

Den Bundestrend der FDP hält Münster auf Kommunalebene nicht für entscheidend. Er habe aber im Wahlkampf wahrgenommen, dass das bei Grünen-Wählern anders sei.

Das wird gefordert

Finanzreferent Hans Hösch (CSU) sieht Münster bei den verschiedenen Projekten, zu denen die Schulumbauten und eine neue Dreifachhalle gehören, zwar in der Pflicht. Doch er sagt: „Das wird alles von den Finanzen abhängen.“ Etwas neutraler formuliert es Bernd Heilmeier als Sprecher der Freien Wähler: „Was begonnen wurde, muss nun auch nach und nach wirklich beginnen.“ Dem stimmt Gertrud Merkert (SPD) zu. Doch für sie hat die Offene Ganztagsschule Priorität. Plus: „Die Sitzungsleitung darf in der zweiten Amtsperiode straffer werden.“

Grüner Optimismus

Die Grünen werten das Ergebnis als Erfolg, vor allem weil Hausberger eben den Amtsinhaber in die Stichwahl gezwungen hatte. Sie sehen einen klaren Aufwärtstrend. Mittlerweile sind sie mit der CSU, die vor 2008 noch allein die Mehrheit hatte, auf Augenhöhe. Prognosen für die nächste Kommunalwahl 2026 will Hausberger aber noch nicht abgeben. „Das ist noch so weit weg.“