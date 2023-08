Eichenau will gebrauchte Kita-Container kaufen

Von: Hans Kürzl

Teilen

In Eichenau sollen neue Kita-Plätze entstehen: Die Gemeinde will hierfür nun Container kaufen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Teuer mieten oder gleich kaufen? Diese Frage stand nun auch in Eichenau im Raum, als es um die Containeranlage an der Niblerstraße ging. Die Entscheidung ist gefallen: Es werden gebrauchte Modelle gekauft. Kosten: rund 365 000 Euro.

Eichenau – Die Gemeinde hat sich dafür entschieden, gebrauchte Container für die Errichtung von 24 weiteren Krippenplätzen zu kaufen. Finanzreferent Hans Hösch (CSU), nicht gerade für mangelnde Vorsicht in Finanzsachen bekannt, befürwortete diesen Plan. Der Gemeinderat folgte mehrheitlich.

Die Kosten bewegen sich in einem Rahmen von 365 000 Euro. Hierbei geht man von bereits benutzten Containern im guten Zustand aus. Auch Holzbauweise wäre möglich, so wie es Dritte Bürgermeisterin Rieke Schiele (Grüne) gefordert hatte.

Hösch hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass man in den vergangenen Jahren lediglich mit Notlösungen bei der Kinderbetreuung gearbeitet hatte. „Und das wird sich in zwei Jahren nicht geändert haben“, sagt er. Ein Kinderhaus, über das man schon einmal nachgedacht habe, sei angesichts der Finanzlage Utopie.

Claus Guttenthaler (FW) sprang dem Finanzreferenten bei. „Wir haben über so viele Möglichkeiten diskutiert.“ Das war ein Hinweis darauf, dass im Vorjahr das frühere Postgebäude bereits eingehend auf seine Tauglichkeit, eine Krippe unterzubringen, geprüft worden war. Es sei bereits so viel Zeit vergangenen. Da ziehe er sich den Schuh nicht an, dass ausgerechnet der Beschluss, die Container zu kaufen, die Sache unnötig hinauszögere.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Einwand erfolgte, weil Bürgermeister Peter Münster (FDP) darauf hingewiesen hatte, dass ein Kauf auch eine möglicherweise zeitaufwendige Ausschreibung mit sich ziehe. Das verzögere die Möglichkeit, Krippenplätze zu errichten, zumindest um ein Vierteljahr. Allerdings hatte Münster in der Vergangenheit immer wieder betont, mit einem Bezug sei sowieso nicht vor 2024 zu rechnen.

Die Sache rechnet sich laut Verwaltung nur, wenn der Wiederverkauf mindestens 170 000 Euro erbringe. In diesem Kostenrahmen hätte sich die Miete für zwei Jahre bewegt. Das wäre dann also ein Nullsummen-Geschäft.

Ein Problem: Fachfirmen würden allenfalls sehr zögerlich fremde Container ankaufen. Die noch auf dem Gelände der Starzelbachschule stehenden Exemplare zu verwenden, scheide aus. Diese weisen zu viele Gebrauchsspuren auf und werden demnächst zurückgebaut.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

Der Standort an der Niblerstraße wird nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen – bis zum Jahr 2026. Zu Details äußerte sich Münster jedoch nur in der nicht-öffentlichen Sitzung. In früheren Sitzungen war aber schon über die Schaffung von mehr Wohnraum im Gebiet zwischen Nibler- und Wiesenstraße diskutiert worden.

Markus Hausberger (Grüne) kommentierte den begrenzten Zeitrahmen so: „In zwei Jahren wird das Problem mit den Betreuungsplätze mit den Containern umziehen.“