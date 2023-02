Zufahrt zu Kindergarten soll sicherer werden

Von: Hans Kürzl

Nur eine Parkbucht gegenüber: Eltern bemängeln die Sicherheit vorm Kindergarten Waldhäuschen. © KÜRZL

Die Verkehrssituation vor dem Kindergarten Waldhäuschen in Eichenau ist kritisch, so sehen das zumindest einige Eltern. Die Gemeinde hat versprochen, neue Parkplätze zu schaffen.

Eichenau – Das soll allerdings im Rahmen des gesamten Umbaus der Forststraße passieren – und der zieht sich seit Jahren hin.

Die Forststraße in Eichenau ist einem schlechten Zustand. Sie steht seit Jahren ganz oben auf der Prioritätenliste im Fünf-Jahresprogramm zum Straßenausbau, passiert ist noch nichts. Die Arbeiten wurden immer wieder verschoben, weil bei Starkregen öfter Überschwemmungen auftreten. Hinzu kommt noch die Verkehrssituation vor dem gemeindlichen Kindergarten Waldhäuschen. „Da sind viele Fragen ungeklärt“, sagte Bürgermeister Peter Münster (FDP). Der Gemeinderat konnte sich in seiner jüngsten Sitzung noch nicht zu einer Entscheidung durchringen.

Dringlichkeit

Dabei besteht eine gewisse Dringlichkeit. Eltern, die ihre Kinder im Waldhäuschen untergebracht haben, hatten bereits im August 2021 darauf hingewiesen, dass die Zufahrtssituation in ihren Augen gefährlich ist. Entweder müssen sie auf der Straße parken oder in einer Parkbucht gegenüber, in beiden Fällen könnten Kinder leicht auf die Fahrbahn laufen. Nun muss man sagen: Die Forststraße ist als Fahrradstraße beschildert, passiert wird sie von Anliegern und eben den Eltern, die ihren Nachwuchs in den Kindergarten fahren.

Kritische Stimmen

Es gab deshalb durchaus kritische Stimmen im Gemeinderat. „Wo die Gefahr bei den Parkplätzen liegt, weiß ich nicht“, sagte Marion Behr (Grüne). Angela Heilmeier (FW), Referentin für Kinderbetreuung, war hingegen dafür, sich an die Zusagen von August 2021 zu halten. Damals hatte sich der Gemeinderat knapp dafür ausgesprochen, eigene Parkplätze zu schaffen. Diese sollten auf die Seite des Kindergartens verlegt werden. Heilmeier schlug außerdem eine Zählung vor, wie sehr die Parkplätze derzeit eigentlich genutzt werden.

Ein Streitpunkt war auch, ob die leichte S-Kurve hin zur Budrioallee zur Verbesserung der Sichtverhältnisse begradigt werden soll, wie die Verwaltung vorgeschlagen hatte. „Wenn ich eine Gerade mache, fahren die Autos schneller“, wies Mobilitätsreferent Markus Brüstle (Grüne) auf mögliche Gefahren für den Kindergarten hin. Er schlug vor, den Maßnahmenkatalog aus Kostengründen so klein wie möglich zu halten. Dem schloss sich Martin Eberl (SPD) an. Die Umgestaltung der Forststraße in eine Einbahnstraße, wie teilweise vorgeschlagen, lehnte Eberl aber ab. Das mache die Wege zu Wohnbebauung und Kindergarten nur länger.

Hochwasser?

Weitgehend unbestritten war, dass Hochwassermaßnahmen eingeleitet werden müssen. Optimal wäre laut Verwaltung ein Graben. Weil aber Teile der benötigten Flächen in Privatbesitz sind und eine Einigung im Rathaus als schwierig angesehen wird, wird derzeit eine Variante mit zwei Entwässerungssträngen untersucht.

Unter anderem in Zusammenhang mit der Hochwassermaßnahme hatte Umweltreferentin Behr kritisiert, dass der Umweltbeirat nicht im Vorfeld einbezogen worden war. Dem schloss sich Gertrud Merkert (SPD) an. Josef Spiess (CSU) wiederum entgegnete, „dass eine Befragung des Beirats eine weitere Zeitverzögerung nach sich zieht“. Man beschäftige sich sowieso schon über eineinhalb Jahre mit dem Thema.

