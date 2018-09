Zwei Autos angefahren: Mann flüchtet zu Fuß

Ein Unfallflucht mit hohem Sachschaden und kurioser Flucht des Verursachers hat sich am Sonntagmorgen in Eichenau ereignet. Die Polizei fahndet nun nach einem Mann.

Eichenau – Der Vorfall ereignete sich gegen 2.35 Uhr in der Ringstraße. Ein etwa 50-Jähriger prallte mit seinem BMW in zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte zudem noch einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro.

Der Unfallverursacher wurde dann von Zeugen dabei beobachtet, wie er zu Fuß flüchtete. Er soll graue Haare gehabt und eine graue Latzhose getragen haben. Die Polizei konnte den Mann trotzsofortiger Fahndung nicht finden. Doch die weitere Suche dürfte einfach sein: Er hatte ja sein Auto an der Unfallstelle stehen lassen.

Die Olchinger Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer (08142) 2930.