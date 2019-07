Freude und Frust eines Kirchenmusikers

Hoch motiviert trat Lorenz Höß als Kirchenmusiker im Pfarrverband Eichenau-Alling an. Nach zwei Jahren hört er wieder auf. Sein Rückblick fällt nicht nur positiv aus.

Eichenau – Anfang Oktober 2017 trat Lorenz Höß die Nachfolge von Kirchenmusiker Christian Brembeck an. Auf den Tag genau zwei Jahre später verlässt er den Pfarrverband Eichenau-Alling wieder. Der 26-Jährige hat seinen musikalischen Traumjob ergattert. Er wird Stiftskapellmeister und Organist an der Stadtkirche Landshut. „Die Stelle wurde zuletzt 1983 frei“, erzählt Höß. Damals war er noch nicht einmal auf der Welt.

Als heuer im April die langjährige Organistin starb, bewarb er sich spontan um die Nachfolge und wurde prompt zum Vordirigieren eingeladen. Er sei vor einer großen Auswahlkommission beurteilt worden, erzählt Höß. „Hinterher hat man mir gesagt, dass die Entscheidung einstimmig war.“ Mit den Möglichkeiten, die sich ihm in Landshut bieten, kann Eichenau nicht mithalten. Vier große Kirchen und zehn Filialkirchen kann er in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt bespielen, an einer Singschule mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Es werde auch darum gehen, die Musik an der Hauptkirche St. Martin neu aufzustellen, erzählt Höß.

„Die Möglichkeiten dort sind überragend. Eine hochgotische Kirche von über 100 Meter Länge ist eine tolle Wirkungsstätte.“ Die Arbeit wird er sich mit einer Kollegin teilen, die aus München nach Landshut wechselt. „Dass die Erzbischöfliche Finanzkammer zwei hundertprozentige A-Stellen genehmigt hat, ist eine große Ausnahme.“

Trotz der attraktiven Aussichten verlässt der 26-Jährige Eichenau durchaus auch mit einem weinenden Auge. „Mir hat es hier sehr gut gefallen, und ich gehe absolut im Guten.“ Viel habe er anschieben können in der kurzen Zeit. Höß hinterlässt eine Choral-Schola und zwei Bands, hat den Kinder- und Jugendbereich mit neuen Liederbüchern ausgestattet, Demo-CDs für die Erstkommunion aufgenommen, das Notenarchiv bibliothekarisch erfasst und katalogisiert. „Das war 18 Jahre lang nicht gemacht worden.“

Mit rund zehn Konzerten in der Schutzengelkirche machte er den Eichenauern immer wieder neue musikalische Angebote. Die seien schlecht angenommen worden, bedauert der 26-Jährige. Manchmal kamen nur um die 40 Zuhörer, und nicht einmal die großen Aufführungen wie das Oratorium Paulus im vergangenen Sommer oder die Weihnachtskonzerte seien vollständig ausverkauft gewesen. „Das ist frustrierend, weil man viel Energie und auch Finanzen investiert.“ Von den 23 000 Euro, die die Paulus-Aufführung verschlang, zahlte er 3000 Euro letztlich sogar aus eigener Tasche. Am 29. September wird Höß zum letzten Mal einen Gottesdienst in der Schutzengelkirche musikalisch umrahmen. Wie es danach in Eichenau und Alling weitergeht, ist offen. Da die Stelle noch nicht ausgeschrieben ist, werde es wohl auf eine Interimslösung hinauslaufen, vermutet der scheidende Organist.

Ein bisschen sorgt er sich um die vielen musikalisch aktiven Ehrenamtlichen. „Es ist wichtig, dass sie professionell betreut werden.“ Am kommenden Sonntag, 14. Juli, dirigiert Höß zum letzten Mal ein Konzert in der Schutzengelkirche. Unter seiner Leitung singt die Schola Cantorum München gregorianische Choräle. Erweitert wird das Programm durch Orgelmusik, gespielt von Simon Holzwarth. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.