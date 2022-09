Pionier der Eichenauer Grünen zieht sich zurück

Politik

Von Hans Kürzl schließen

Er hat Zeiten erlebt, in denen er als einziger Grüner in Eichenau Wahlkampf machte: Albert Hartl. Er war fleißig, und so kamen nach und nach mehr Mitstreiter hinzu.

Eichenau – Heute sitzen sieben Mitglieder der Öko-Partei im Gemeinderat. Für den 81-Jährigen ist das ein Riesen-Erfolg. Und ein Grund, sich jetzt beruhigt zurückzuziehen.

Wenn Albert Hartl die jetzige Zusammensetzung des Gemeinderats sieht, lächelt er. „Sieben Grüne, das geht runter wie Öl“, sagt er zufrieden. Das war aber nicht immer so. Der 81-Jährige hat seine Partei erlebt, als sie in Eichenau quasi nicht existierte. Denn für das Jahr 2002 hatten die Grünen, die seit 1996 mit Brigitte Huff und Albert Pfeiffer zwei Sitze innehatten, in der Gemeinde keine Liste zustande gebracht.

Damals war Hartl zwei Jahre Mitglied im Ortsverband. Zu den Grünen kam er aus Protest gegen die Kampagne des späteren hessischen CDU-Ministerpräsidenten Koch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. „Die CSU in Eichenau wollte das Thema aufnehmen, Bürgermeister Jung hat das aber verhindert“, erinnert sich Hartl.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Barbara Thierfelder bezeichnet der Senior als „seine“ Mentorin. Kaum bei den Grünen, begann er für sie Wahlkampf zu machen, die Bundestagswahl 2002 stand an. Gegenüber dem früheren Tengelmann hatte Hartl seinen Standplatz: allein. Sogar die Internseite musste er ohne sonstige Unterstützung aufbauen und betreuen. „Das alles hat mir nichts ausgemacht“, erinnert sich der in München-Sendling aufgewachsene Hartl. Zehn Jahre sei er Betriebsrat bei Siemens gewesen. „Da war ich Kämpfen gewohnt.“

Hartl hat sich aber bei der Gelegenheit auch abgeschaut, wie schlechter Wahlkampf aussieht. „Auf der anderen Straßenseite stand die SPD mit sechs Leuten.“ Die hätten sich oft mehr mit sich selbst unterhalten. Da gab es für ihn nur eine Konsequenz: „Wir müssen den Leuten unsere Ideen, unser Gesicht zeigen.“ Dafür würden wenige Leute am Wahlkampfstand ausreichen. Dazu ermahnte er später die Kandidaten seiner Partei immer wieder.

Kleine Windräder

Aufgefallen ist er 2002 auch mit einem kleinen Werbemittel, das unscheinbar schien: kleine Windrädchen. „Da waren Omas und Opas begeistert, die das ihren Enkelkindern geschenkt haben.“ Mit 50 oder 60 Stück habe er gemeint, locker durch den damaligen Bundestags-Wahlkampf zu kommen. Am Ende habe man 1300 verteilt, weil auch die Parteikollegen in Fürstenfeldbruck von der Idee begeistert waren.

Kleinigkeiten und Beharrlichkeit führten dazu, dass Hartl Mitstreiter fand und die Grünen für 2008 wieder eine Liste aufstellen konnten. Vorne mit dabei: die damals 20-jährige Claudia Uhlmann und die fünf Jahre ältere Rike Schiele. Als Trio zogen sie in den Gemeinderat ein. Hartl wurde das Umweltreferat zugesprochen, Uhlmann das für Migration und Integration. Ämter, die seitdem die Eichenauer Grünen inne haben.

Zwei Männer

2008 war Hartl zudem an einem parteipolitischen Kuriosum beteiligt. Kein weibliches-männliches Sprecherduo, sondern zwei Männer bildeten die Führungsspitze des Ortsvereins: Hartl und Thomas Uhlmann, der jüngere Bruder der Gemeinderätin. Hartl nahm es damals pragmatisch: „Da kommen Erfahrung und jugendlicher Elan zusammen.“

Beides musste vor 14 Jahren auch im Gemeinderat zusammengebracht werden. Die kleine Fraktion sei schon belächelt worden. An ihn als „Alten“ habe man sich nicht so rangetraut. Eher habe man sich an den beiden jungen Gemeinderätinnen gerieben. „Es war nötig, den beiden den Rücken zu stärken“, so Hartl.

Im Jahr 2014 kandidierte Hartl schließlich aus Altersgründen nicht mehr, blieb aber bis zur Mitgliederversammlung Anfang September im Ortsvorstand. Dann gab er seine Ämter endgültig ab. Politisch und sozial engagiert er sich noch in der „Aktion Demokratische Gemeinschaft“. Das ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Bürgern, die sich laut Vereinszweck für eine lebenswerte Zukunft in einem sozialen und gerechten Staat einsetzen. Dort ist Hartl Schatzmeister und Schriftführer.

Das Erfolgsgeheimnis der Eichenauer Grünen beschreibt Hartl so: „Wir sind eine fleißige Fraktion.“ Das Vorbild hat Hartl gegeben, vor 20 Jahren, im Alleingang.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.