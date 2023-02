Mobiliar mutwillig zerstört: Polizei schnappt gewalttätige Einbrecher

Die Täter gingen gewaltsam vor. © Silas Stein (Symbolbild)

Die Polizei hat zwei gewalttätige Einbrecher geschnappt. Auch gegenüber den Beamten waren die Täter sehr aggressiv.

Eichenau - Am frühen Freitagmorgen hatte ein Anwohner der Schilfstraße in Eichenau die Polizei verständigt. Er hatte beobachtet, wie zwei Männer eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam aufbrachen. Die Täter gingen äußerst brachial vor und benutzten laut Polizei auch einen Hammer. Die Wohnungsnutzerin war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Die auch für Eichenau zuständige Germeringer Polizei konnte die beiden 18-jährigen Täter in unmittelbarer Nähe des Anwesens festnehmen. Das Tatwerkzeug hatten die Täter in ein angrenzendes Gebüsch fallen lassen, wo es sichergestellt wurde. In der Wohnung hatten die Täter sämtliches aus Glas bestehendes Mobiliar offenbar mutwillig zerstört, wie die Polizei berichtet. Ein Diebstahlschaden ist noch nicht bekannt, da die Wohnungsnutzerin dies noch nicht prüfen konnte, berichtet die Polizei. Die Beamten halten es für möglich, dass die Täter das Gesuchte in der Wohnung nicht finden konnten und daher aus Wut die Einrichtung zerstörten. Möglicherweise habe es sich auch um einen Racheakt gehandelt, heißt es.

Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes sorgten dafür, dass die stark beschädigte Tür wieder verschließbar gemacht werden konnte. Gegenüber der Germeringer Polizei zeigten die Täter ein sehr aggressives Verhalten. Sie griffen die Beamten tätlich an, spuckten ihnen ins Gesicht und beleidigten diese fortwährend. Ein Beamter wurde dabei sogar leicht verletzt.

