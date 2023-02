Eltern kämpfen für Erhaltung von Hortgruppe - Friedensgespräche laufen

Von: Hans Kürzl

Eine Hortgruppe (Beispielfoto) © epd

Die Vorwürfe Eichenauer Eltern gegen Rathauschef Peter Münster sind heftig: Heimlich und hintenrum wollte er eine Hortgruppe wegrationalisieren, heißt es in einer Online-Petition. Der Bürgermeister wehrt sich und spricht von Fake News. Jetzt laufen die Friedensverhandlungen.

Eichenau – Die Eltern wollen nicht hinnehmen, dass eine Hortgruppe im Eichenauer Sterntaler-Kindergarten geschlossen werden soll. Sie starteten eine Online-Petition, die bis zum Dienstag, 7. Februar, rund 840 Unterstützer unterzeichnet haben, darunter viele Eichenauer.

Mit der digitalen Unterschriftenliste wollen die Eltern dafür kämpfen, dass 25 Hortkinder an gewohnter Ort und Stelle bleiben dürfen. Gerade für Eltern mit kleinen Kindern biete der Sterntaler einen Vorteil, weil es parallel Kindergartenplätze gebe.

Gegen Bürgermeister Peter Münster erheben die Eltern hingegen schwere Vorwürfe. Das ist im Internet für jeden nachlesbar auf www.openpetition.de: Münster hätte die Gruppe hintenrum und heimlich wegrationalisieren wollen.

Kenntnisfreiheit

Eichenaus Bürgermeister wiederum ließ im jüngsten Mitteilungsblatt der Gemeinde durchblicken, was er davon hält. „Die Grundrechtsausübung, insbesondere die der Meinungsfreiheit, ist besonders hoch zu bewerten.“ Allerdings sei weltweit zu beobachten, dass diese Freiheit oft mit Meinungsstärke und Kenntnisfreiheit ausgeübt wird, beide aber geeignet sind, erforderliche Denkprozesse zu verhindern. Kombiniert mit Fake News würden sich einfache Wahrheiten schnell verbreiten. Umso überraschter sei er, dass die Online-Petition, die rechtlich keine Wirkung hat, eine solche Streuung erfahren habe.

Mittlerweile stehen die Zeichen dennoch auf Versöhnung: Die Parteien fanden zu einem Gespräch zusammen. Die Atmosphäre sei laut Münster positiv gewesen, das bestätigt Elternbeiratsmitglied Eva Becker. Trotzdem stellte Münster auf Nachfrage klar: „Die alles und jeden zufriedenstellende Lösung kann es nicht geben.“

Anmeldewochen abwarten

Man sei übereingekommen, die Anmeldewochen abzuwarten. Die Frist läuft am kommenden Freitag ab. Ende März stünde dann der konkrete Bedarf fest, also wie viele Plätze man für Krippe, Kindergarten und Hort benötige. Der Hort im Sterntaler sollte nämlich einer dringen benötigten Krippe weichen.

Angela Heilmeier (FW), Referentin für Kinderbetreuung, hält die Petition zumindest für unglücklich. „Ich hätte halt zum Telefonhörer gegriffen, um ein Gespräch zu vereinbaren.“ Nachvollziehen könne sie den Frust der Eltern jedoch, weil die Kommunikation der Verwaltung „ausbaufähig“ gewesen sei. Wenigstens gehe man nun aufeinander zu.

Neue Kraft gewonnen

Und hat wohl schon aus Fehlern gelernt (die wohl auch krankheitsbedingt waren). Die Informationen an Einrichtungsleitung und Eltern sollen künftig schneller fließen. Positives gibt es außerdem beim Personal zu vermelden: Eine neue Hortkraft konnte gewonnen werden. Außerdem bieten sowohl Sterntaler als auch Starzelbachschule flexibel Möglichkeiten, Hortkinder unterzubringen. Auch die katholische Kirche will helfen. Der Gemeinderat bewilligte zudem Container an der Niblerstraße für eine zwei-gruppige Krippe. Das allerdings wird nicht vor 2024 greifen. Und Münster stellte im Mitteilungsblatt auch noch klar: Er werde auch zukünftig stets an der Lösung arbeiten, die am kostengünstigsten ist, da man das Gebot sparsamer Haushaltsführung beherzigen müsse.

