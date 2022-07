Eltern müssen mehr für Essen in Hort zahlen

Hier soll eine Kita entstehen: das frühere Postgebäude an der Eichenauer Hauptstraße. © KÜRZL

Die Erhöhung der Gebühren für das Mittagessen in einem Eichenauer Hort stößt Eltern sauer auf. Sie müssen in Zukunft über ein Drittel mehr bezahlen.

Eichenau – Bei dieser Preiserhöhung allein könnte es in der Kita-Krise aber möglicherweise nicht bleiben.

Im gemeindlichen Hort Schmetterlingshöhle an der Josef-Dering-Schule sollen die Gebühren für das Mittagessen um 35 Prozent ansteigen. Aktuell betragen diese 3,70 Euro je Kind und Tag. Zukünftig sind es fünf Euro. Vertreter des Elternbeirats wiesen in der Sitzung des Eichenauer Gemeinderates darauf hin, dass man sich gesprächsbereit gebe, für viele aber eine Schmerzgrenze erreicht sei. „Wir befürchten das langsame Aussterben des Hortes“, hieß es.

Wenig Hoffnung

Allerdings machte Bürgermeister Peter Münster (FDP) den Eltern wenig Hoffnung, dass ein anderer Anbieter günstiger sei. Auch da seien bereits Erhöhungen angekündigt. „Wir werden damit umgehen müssen, in einer Zeit von Preissteigerungen zu leben.“ Ein Gespräch zwischen Elternvertretern und Gemeinde soll dieser Tage stattfinden.

Auch in Eichenau schlägt sich die Kita-Krise nieder. Die Zahl der noch nicht vergebenen Krippenplätze will einfach nicht sinken. Mitte Juni gab es kurzzeitig gute Nachrichten. Statt 40 fehlten nur noch 29 Plätze. Doch nach personellen Veränderungen bei der Nachbarschaftshilfe muss wieder für 33 Kinder ein Platz gefunden werden.

Fehlendes Personal ist das eine, fehlende Räume das andere. Das letztere Problem will man mit dem Umbau des früheren Postgebäudes an der Hauptstraße schmälern. Doch der Innenraum muss für zwei Gruppen umgestaltet und entkernt werden. Das wird etwa 325 000 Euro kosten. Containeranlagen wären zwar für sich gesehen günstiger, mit Auf- und Abbau sowie Anschlussarbeiten kämen sie aber in eine ähnliche finanzielle Größenordnung.

Daher ergab die Diskussion im Gemeinderat schnell, dass man eine feste Bleibe für die Kinder bevorzuge. Noch vor rund einem Monat, aus größerer Not heraus, war die Containerlösung durchaus eine Option. Deren rasche Verfügbarkeit sei aber ebenso fraglich, hieß es. Der zeitliche Rahmen spielt ebenfalls eine große Rolle. Münster hatte zwar erwähnt, dass die Eigentümer des Postgebäudes mit ihrem eigenen Bautrupp die Umgestaltung innerhalb von sechs Wochen leisten könnten – also ganz knapp bis zum Beginn des Betreuungsjahres 2022/23. Doch Claus Guttenthaler (FW) hielt dies für eine „sehr kurzfristige Geschichte“.

Die Post-Lösung

Die Post-Lösung bevorzugte eindeutig Rike Schiele (Grüne). Denn: „Wir haben das Problem, die Eltern beruhigen zu müssen.“ Auch Celine Lauer (CSU) sah die Post als die bessere Variante an. „Dort könnte man eine Dauerlösung andenken“, schlug die Fraktionssprecherin vor.

Für Yasemin Bilgic (Grüne) kam außerdem noch ein noch nicht oder nicht mehr genutztes Einfamilienhaus als Übergangslösung in Frage. An dieser Stelle wies Bürgermeister Münster darauf hin, dass man bei jeder Lösung die Zustimmung der Kindertagesstättenaufsicht benötige.

Am Ende entschied sich der Gemeinderat dafür, den Umbau im Postgebäude voranzutreiben, sollte sich bis zur ersten Augustwoche keine andere Lösung finden. Der Vertrag soll dann auf zwei Jahre laufen – mit der Option, ihn zweimal um je ein Jahr zu verlängern.

Doch nicht nur die reine Genehmigung durch die Kindertagesstättenaufsicht ist ein wichtiger Faktor, sondern auch die Personalsituation. Münster deutete an, dass man mittelfristig und zumindest im Landkreis kommunalübergreifend selbst ausbilden wolle. Auch eine eigene Schule sei im Ideenpool. „Die Regierung von Oberbayern zeigt sich mittlerweile dafür offen.“ (Hans Kürzl)

