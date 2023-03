Erste Bilanz zur Offenen Ganztagsschule: Was gut läuft und wo es noch hakt

Eichenau

Rund 41 Prozent aller Grund- und Mittelschüler der Starzelbachschule nutzen das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGTS). Die Rektorin stellte nun in der Sitzung des Gemeinderates vor, was bereits gut läuft – und wo es noch hakt.

Eichenau – Bereits seit Beginn des Schuljahres ist die Offene Ganztagesschule (OGTS) in Betrieb. Gudrun Simon, die Rektorin, zog in der jüngsten Sitzung des Eichenauer Gemeinderates eine erste Bilanz, die durchaus positiv ausfiel.

Zunächst die Zahlen: von den 230 Grundschülern an der Parkstraße nehmen 100 die OGTS in Anspruch, bei den Mittelschülern sind es immerhin 40 von 110. Simon ist überzeugt: „Es war gut, dass wir uns bewusst für die offene Form entschieden haben.“

Weiter gefasst

Offene Ganztagsschulen sind in ihrer Ausgestaltung freier als gebundene. So ist auch der Kreis der möglichen Betreuungspersonen weiter gefasst: Sozialpädagogen, Erzieher, Übungsleiter, Leiter von Jugendgruppen, engagierte Eltern, aber natürlich auch pädagogisches Personal kommen in Frage. Organisiert wird das seit knapp einem Jahr vom Germeringer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO). „Ein guter Kooperationspartner“, lobt Simon.

Gebucht werden kann eine sogenannte Kurzgruppe bis 14 Uhr, was tendenziell beliebter ist, und eine Langgruppe bis 16 Uhr. Von Montag bis Donnerstag ist das kostenlos. Wer die Betreuung auch noch am Freitag nutzen will, muss monatlich 40 beziehungsweise 55 Euro zuzahlen. „Das wird aber nicht oft genommen“, erklärte die Rektorin. Material- und Getränkegeld geht extra.

Für Kinder, die die OGTS besuchen wollen, aber im Sprengel der Josef-Dering-Schule wohnen, muss ein Gastschulantrag gestellt werden. „OGTS und Beschulung, das geht nur an derselben Einrichtung“, informierte Simon.

Verpflegung

Zufrieden ist die Rektorin ebenfalls mit der Mittagsverpflegung, die mit Schuljahresbeginn die örtliche Nachbarschaftshilfe übernommen hat. Von der Schulküche aus werden auch Kindertagesstätten und Horte beliefert. „Das Essen wird sehr gelobt“, berichtete die Leiterin der Starzelbachschule.

Problem ist allerdings, dass das Essen wegen der unterschiedlichen Unterrichtsenden portioniert vorbereitet werden muss. Aus den Reihen des Gemeinderates wurde deshalb von Klagen berichtet, Essen kämen bei manchen Kindern nur mehr lauwarm an.

Sorgen bereiten wird Simon auch noch eine ganze Weile die räumliche Situation bereiten. Grund ist die Modernisierung der Lüftungsanlage. Um den laufenden Schulbetrieb nicht zu stören, werden jeweils zwei oder drei Klassen in den Containerbau verlegt, den auch die OGTS nutzt. „Diese Räume fehlen uns dann“, betonte Simon. Sie hofft, dass die Modernisierungsarbeiten bis Oktober abgeschlossen sein werden.

Bürgermeister Peter Münster (FDP) zeigte sich da etwas skeptischer. Er wollte sich zumindest nicht auf diesen Termin festlegen lassen. Etwas entspannen könnte sich die räumliche Situation zum Schuljahresbeginn 2023/24 allerdings doch. Stand jetzt wird es laut Simon wohl nur zwei erste Klassen geben. „Wir steuern auf eine Zweizügigkeit zu“, sagte die Rektorin voraus. Im kommenden Schuljahr wird es an der Starzelbachschule nur noch in einer Jahrgangsstufe drei Klassen geben.

Endlich eine neue Sekretärin

Baustelle, Stundenplanerstellung, Verwaltungsaufgaben – diese Aufgaben hatte Rektorin Gudrun Simon sowieso zu bewältigen. Seit September 2022 hatte sie zudem noch mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Stelle im Sekretariat war unbesetzt, so dass Simon auch noch diesen Job übernehmen musste. Das hat nun seit 1. März ein Ende. „Ich habe wieder eine Sekretärin“, wie die Rektorin auch im Gemeinderat spürbar erleichtert verkündete.

