Fahrscheinkontrolle eskaliert - 58-Jähriger leicht verletzt

Von: Thomas Steinhardt

Ein Linienbus © mm

Bei einer Fahrscheinkontrolle ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 58-Jähriger wurde leicht verletzt.

Eichenau - Eine 28-jährige Frau aus Eichenau wurde am Mittwoch in der Früh an der Bushaltestelle Friedenskirche in Eichenau durch einen 58-jährigen Fahrausweisprüfer im Bus kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz eines gültigen Fahrausweises war, wie die Polizei berichtet.

Die Frau wollte sich nun der Kontrolle durch Flucht entziehen, worauf der Kontrolleur sich ihr in den Weg stellte. Daraufhin ließ sich die Frau zu Boden fallen und zog dem Fahrausweisprüfer ein Bein weg. Dieser kam zu Sturz und erlitt leichte Verletzungen an beiden Knien und Händen. Während der Anzeigenaufnahme gab die 28-Jährige Frau an, dass der Fahrausweisprüfer sie geschubst hätte und sie nur deshalb auf den Boden gefallen sei. Die Frau macht keine Verletzungen geltend.

