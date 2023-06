Feuerwehr feiert 100-jähriges Bestehen: Einblick in ihre Geschichte

Von: Hans Kürzl

Ein Raub der Flammen: Roggenstein-Brand von 1969. © FFW

Die Eichenauer Feuerwehr reiht sich ein in die großen Jubiläumsfeiern. Um die 100 Jahre ist es her, dass die Kameraden ihre ersten Einsätze hatten.

Eichenau – Die Bedingungen waren schwierig. Es musste so einiges passieren, bis die Feuerwehr zu dem wurde, was sie heute ist. Mit Aufgaben, die weit über den Brandschutz hinausgehen.

Es sind eigentlich zwei Jubiläen, die gefeiert werden: Am 6. Mai 1921 gründete sich die Feuerwehr aus einer Gruppe von 24 Männern, erster Kommandant war Adolf Pfaffinger. Zwei Jahre später folgte dann der Feuerwehrverein. „Es war so üblich, dass man den Verein nachgeschoben hat“, erklärt der heutige Kommandant Maximilian Grain.

Ausrüstung war spärlich

Die Pioniere in Eichenau hatten es nicht leicht vor 100 Jahren. Sie begannen ihren ehrenamtlichen Einsatz unter schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen. 1921, als die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges spürbar waren, war die Ausrüstung spärlich. Man musste auf eine pferdebespannte und handbetriebene Spritze von Gut Roggenstein zurückgreifen.

Die Gründung und die ersten Monate des Feuerwehrvereins fielen in die Hochphase der Inflation. Das Porto für einen Inlandsbrief betrug im Mai 1923 hundert Reichsmark. So wurde selbst die Anschaffung von Uniformen zur gigantischen Herausforderung, die nur durch eine riskante Verschuldung zu bewältigen war.

Die Polizei übernahm die Feuerwehr: Im Dritten Reich gab es nur noch den Teillöschzug Eichenau. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1943. © Feuerwehr Eichenau

1927 hatte die Gemeinde Alling mit der Feuerwehr des noch nicht selbstständigen Eichenaus ein Einsehen: Sie bekam endlich die erste Motorspritze. Glück brachte diese allerdings nicht. Noch im selben Jahr gab das Gerät den Geist auf, weil bei einem Einsatz auf Gut Germannsberg wegen Wassermangels mit Jauche gelöscht worden war.

Ein Höhepunkt war 1932 der Bezirksfeuerwehrtag in Eichenau. Doch schon ein Jahr später, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, wurden viele Organisationen gleichgeschaltet, Wehren zusammengelegt. Die beiden Ortsteil-Feuerwehren von Alling wurden laut Chronik nun als Teil-Löschzüge Eichenau und Alling geführt.

Das sollte im Dritten Reich nicht der einzige Einschnitt sein. Im November 1938 hatte das Reichsgesetz über das Feuerlöschwesen zur Folge, dass der Verein aufgelöst wurde. An seine Stelle trat eine Hilfspolizeitruppe.

Einsatz nach Angriff

Mit dem Zweiten Weltkrieg nahmen außerdem personelle Probleme zu. Passive Mitglieder und Jugendliche ab 13 Jahren wurden bei Bedarf zu vollwertigen Einsätzen herangezogen – auch nach Luftangriffen auf München. Im Januar 1944 bildete sich eine von der 28-jährigen Rosa Schierlinger angeführte Frauenfeuerwehr – mit 18 teils noch jugendlichen Mitgliedern. Außerdem mussten auf Anordnung des Luftgaukommandos „zwei gewandte und mit gutem Riechorgan ausgestattete Kameraden als Gasspürer gestellt werden“.

Nach Kriegsende gab es auf Anordnung der amerikanischen Besatzungsmacht eine markante optische Änderung: Die bislang polizeigrünen Fahrzeuge wurden rot. An den USA orientierte sich auch die erste echte Einsatzschutzkleidung, die 1949 eingeführt wurde. Der Bayerische Schutzanzug „Modell Bayern 1“ war anfangs aus olivgrünem amerikanischem Zellstoff gefertigt. Über drei Jahrzehnte war er Standard-Einsatzkleidung.

Mehr Aufgaben

Mit der Zeit weiteten sich zudem die Aufgabengebiete aus. Zum Beispiel im verhängnisvollen Unwetter-Jahr 1958, als etliche Keller ausgepumpt wurden. „Erstmals sind damit Einsätze außerhalb der reinen Brandbekämpfung gefordert“, hieß es. In den 1980er-Jahren kamen Hilfeleistungen bei Umweltschäden und Verkehrsunfällen hinzu. 1984 verfügte das Landratsamt, dass die Friesenhalle aufgrund der baulichen Situation bei größeren Veranstaltungen einen Sicherheitswachdienst benötige. Auch das übernahm die Feuerwehr.

Ihr erstes Domizil hatte die Wehr seit 1925 an der Niblerstraße. 1962 ging es dann an die Emmeringer Straße. Der Umzug war ein gesellschaftliches Ereignis. So notiert die Chronik Anfang Juni 1962 eine Feldmesse, an der sich 36 Wehren sowie Vereine beteiligten. Fünf Jahre später wurden die Holztore der Garagen durch Stahltore ersetzt.

Neues Haus

48 Jahre blieb die Wehr an der Emmeringer Straße. Das Haus erlebte nicht nur den Beginn der Partnerschaft mit Scharfenstein sowie die Orkane Vivien und Wiebke 1990, sondern auch das Jahrhunderthochwasser 1999. Doch schließlich wurde das Gebäude zu eng und hatte noch andere Mängel, die der frühere Kommandant Achim Schweigstetter so beschrieb: „Die sanitären Anlagen waren ungenügend. Deshalb konnten wir keine Frauen bei uns aufnehmen.“

Das änderte sich mit der Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Tannenstraße im August 2010. Nun war genügend Platz für weibliche Feuerwehrkräfte und um ein knappes Jahr später den Kreisfeuerwehrtag mit einem Tag der offenen Tür zu kombinieren.

Die Kosten für die Feuerwehrhäuser trug die Gemeinde. Die Verbindung zum Entscheidungsgremium funktionierte gut, wie etwa bei Josef Spiess, Feuerwehr-Urgestein und Gemeinderat. Als Feuerwehrreferent begleitete er Planung und Bau an der Tannenstraße. Andere langjährige Amtsträger prägten ebenso die Geschichte der Feuerwehr. So hatte Albert Wolf von 1956 bis 1984 das Amt des Ersten Kommandanten inne. Von 1985 bis 2000 tat August Handelshauser diesen Dienst. Ein Familienname, der immer noch vertreten ist. Alexander Handelshauser ist Vorsitzender des Vereins, der aktuell 82 aktive, 35 passive und 92 fördernde Mitglieder aufweist. In der Feuerwehr selbst engagieren sich derzeit 80 Eichenauer.

Das Jubiläum

wird an der Tannenstraße gefeiert: Am Samstag, 24. Juni, 10 Uhr, mit einem Tag der offenen Tür, ab 20 Uhr mit der Showband Nachtstark. Am 25. Juni beginnt der Festgottesdienst um 10.15 Uhr, der Umzug um 11.30 Uhr.

