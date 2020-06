Tierische Überraschung mitten in der Nacht: Frau traut ihren Augen nicht - mit Video

Im Maschendrahtzaun war ein Loch

von Ingrid Zeilinger

Um die 50 Schafe im Garten: Das war kein Traum und selbst die Polizei wollte es erst nicht glauben. Doch eine ganze Herde hatte sich am Samstagabend in den Garten von Tanja Manhart an der Moosstraße verirrt.