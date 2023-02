„Viel Licht und noch mehr Schatten“: Finanzlage bereitet große Bauchschmerzen

Von: Hans Kürzl

In Krisenzeiten ist die Planung des Haushalts für viele Kommunen schwieriger denn je. In Eichenau gab es reichlich Bedenken angesichts des Zahlenwerks fürs laufende Jahr.

Eichenau – Kredite von 2,42 Milllionen Euro seien eine Riesen-Belastung, wichtige Aufgaben könne man nicht erfüllen.

Die Finanzen der Gemeinde Eichenau sind beschlossene Sache. Der Verwaltungshaushalt (laufende Kosten) beläuft sich auf 23,72 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (Investitionen) auf 10,03 Millionen Euro. Es müssen Kredite in Höhe von 2,42 Millionen Euro aufgenommen werden. Glatt lief es im Gemeinderat allerdings nicht ab: Die Fraktionen äußerten fast durchwegs Bauchschmerzen, das spiegelte sich auch in fünf Gegenstimmen wieder.

Auf Kante genäht

CSU-Gemeinderatsmitglied Michael Wölfl stimmte zwar zu – doch tat er dies nach eigener Aussage „mit ganz schlechtem Gewissen“. Dass ein Haushalt derart auf Kante genäht worden sei, sei ihm lange nicht mehr untergekommen, so der Referent für energetische Sanierung. Er warf der Verwaltung Planlosigkeit vor. „Ob wir im nächsten Jahr einen Haushalt zusammenbringen, ist zweifelhaft“, sagte Wölfl abschließend.

Celine Lauer, CSU-Fraktionssprecherin, legte nach. Die Kreditaufnahme sei eine hohe Belastung, der Straßenausbau habe keine Perspektive und der Hochwasserschutz werde stiefmütterlich behandelt. Als erfreulich bezeichnete Lauer, dass die freiwilligen Leistungen erhalten blieben und es weiter Investitionen bei Energie-Sparmaßnahmen gebe.

Licht - und viel Schatten

Einen Haushalt mit viel Licht und noch mehr Schatten: So beurteilte es Markus Hausberger, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Man habe in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg viel geleistet, das sei für die Gemeinde nicht leicht gewesen, wie er anerkannte. Positiv sei außerdem, dass der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen fortgeführt werde.

Mit Sorge betrachtete Hausberger indessen die Situation bei der Kinderbetreuung. „Wir haben erhebliche Probleme, allein schon das bestehende Personal zu halten.“ Der Grünen-Gemeinderat schlug vor, weniger Studien für Projekte in Auftrag zu geben, von denen man eigentlich wüsste, dass sich die Gemeinde das nicht leisten könne. „Wir sollten vermeiden, in einen Nachtragshaushalt zu geraten“, schloss Hausberger. Sprich: Mehr Ausgaben haben als ursprünglich angenommen.

Externe Vergaben

Ähnlich äußerte sich SPD-Sprecher Martin Eberl. Seiner Meinung nach vergebe man viel zu viele Aufgaben an externe Stellen. Von Erhöhungen bei Gebühren und Steuererhöhungen will Eberl Abstand nehmen. „Das verärgert die Bürger und den Haushalt wird es nicht retten.“

Claus Guttenthaler führte für die Freien Wähler in diesem Zusammenhang gleich zehn Positionen aus, die sich im Vergleich zum Jahr 2022 nicht verändert hätten. Da bewege sich nichts vorwärts, meinte er. Guttenthaler dazu: „Das macht große Bauchschmerzen.“

Zusammenhalt

Nur einer nahm dieses Wort nicht in den Mund: Ulrich Bode (FDP). Er sprach von einer schwierigen Situation, die man nur durch Zusammenhalt in der Gemeinde bewältigen könne. Wie das funktioniere, könne man am Beispiel des Vereins Digitale Schule sehen. Auf jeden Fall werde die Klausurtagung des Gemeinderats im März interessant und intensiv werden, so Bode.

Eine Meinung, die in den anderen Fraktionen geteilt wurde. Das Paket, das zu beraten ist, wird ein großes sein: Haus 37, Josef-Dering-Schule, eine neue Multifunktionshalle, die Budrio- und Friesenhalle – bei jedem dieser Themen besteht reichlich Gesprächsbedarf.

