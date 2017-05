Meister-Bengalo im Dorfstadion: Eichenau droht saftige Strafe

Das sollten sich Meisterteams für die bevorstehenden Feierlichkeiten zum Saisonende merken: Auch im Dorfstadion sind Bengalos streng verboten. Zu spät kommt diese Erkenntnis wohl für den FC Eichenau.

Eichenau/Emmering - In den großen Fußball-Arenen sind sie streng verboten. Was vielleicht die wenigsten wissen: auf überschaubaren Dorfplätzen auch. Bengalo-Feuerwerke wie zuletzt im Emmeringer Hölzl-Stadion abgefeuert, wo die Gäste des FC Eichenau ihre Rückkehr in die Kreisklasse wie berauscht gefeiert haben, stehen unter strenger Strafe. Weshalb auch der aus dem Münchner Osten angereiste Schiedsrichter kein Verständnis hatte, sich an die strikte und erst zum Wochenbeginn erneuerte Verbandsvorgabe hielt und den Bengalo-Auftritt dem Sportgericht gemeldet hat. Eichenau erwartet nun eine saftige Geldstrafe. Die Feierlichkeiten nach der zwei Wochen vor Saisonende perfekten A-Klassen-Meisterschaft dürften davon aber nicht beeinträchtigt sein.

Strittig ist allerdings, ob sich die Verbotsmaßnahmen auch zu Vorfällen nach Spielschluss beziehen. Zumindest steht in der am Montag veröffentlichten Verbandsvorgabe darüber nichts. Darin wird lediglich festgehalten, wie sich der Schiri zu verhalten hat, wenn es während des Spiels zu Bengalo- oder Feuerwerks-Zwischenfällen kommt.