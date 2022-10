Fußballer bekommen LED-Flutlicht

Von: Hans Kürzl

Teilen

In Eichenau wird auf LED umgestellt © dpa

Die Fußballer des FC Eichenau werden 2023 ein auf LED umgestelltes Flutlicht bekommen. Bei fünf Gegenstimmen kam der Gemeinderat dem Wunsch des Vereins nach, die seit 2005 bestehende Anlage zu modernisieren.

Eichenau – Zu oft und in letzter Zeit vermehrt waren Lampen ausgefallen. So wurde der Trainingsbetrieb in den Abendstunden und in der dunklen Jahreszeit erschwert. An Kosten werden etwa 115 000 Euro entstehen, in denen Planung, Ausschreibung und Umrüstung enthalten sind. Gleichzeitig werden Fördermittel beantragt. Werden diese seitens des Freistaates Bayern bewilligt, verbleibt bei der Gemeinde ein Eigenanteil von rund 31 000 Euro. Das muss bei den Haushaltsberatungen berücksichtigt werden.

Der FC Eichenau wird eine Anlage mit einer Lichtfarbe von 4000 Kelvin erhalten. Nachfragen beim FC Emmering hatten eine entsprechende Empfehlung ergeben. Sonst würden Kontraste oder Begrenzungen wie etwa die Seitenlinien nicht ausreichend wahrgenommen. Die Einheit Kelvin gibt an, welche Farbtemperatur ein Leuchtmittel hat. Je höher der Wert ist, desto kühler ist die Lichtwirkung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Umweltreferentin Marion Behr (Grüne) sprach sich für 3000 Kelvin aus: „Damit die Insekten nicht so angezogen werden.“ Eine in der Sitzung von Celine Lauer (CSU) durchgeführte kurze Internetrecherche bestätigte dies: Je geringer der Wert sei, umso besser sei dies für die Insekten.

Susanne Bierl als zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus hielt dem entgegen, dass das Flutlicht am meisten in der dunklen und kühlen Jahreszeit genutzt wird. „Dann trifft das mit den Insekten eher weniger zu“, merkte Bierl an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.