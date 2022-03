Gartenstadt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Georg Wodarz, Vorsitzender des Umweltbeirats, unterstützt die Idee des Bürgergartens. Das Foto zeigt ihn bei der Arbeit auf seiner gepachteten Fläche des Projekts. © hk

Eichenau hat den Ruf der Gartenstadt und der Wohlfühlgemeinde, die viel für ein gutes Klima tut. Wie nachhaltig geht man dabei vor? Es gibt Initiativen, sogar mit anderen Kommunen zusammen.

Eichenau – Ein naturnaher Garten – natürlich ist das etwas fürs Auge, ein Stück Erholung für die Seele. Doch er bietet auch Insekten, Säugetieren und Vögeln einen Lebensraum. Monika Dufner hat sich solch eine Wohlfühloase geschaffen. Als Leiterin des Puchheimer Umweltamtes ist sie eigentlich schon beruflich ausreichend mit Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit beschäftigt. Doch die Nähe zur Natur setzt sie auch vor der eigenen Haustür um, im Garten an ihrem Eichenauer Wohnort.

Dort hat sie mit Mischungen aus Wildblumenwiesen experimentiert. In Hochbeeten wachsen Kartoffeln und Gemüsepflanzen, manche haben ihren Platz sogar auf dem Garagendach. Ergänzt wird das Ganze durch einen Teich und ein Stück kurz gehaltenen Rasens.

Bürgergarten

In Richtung „Essbare Gemeinde“ orientiert sich der Bürgergarten – ein Projekt in der Mitte des Ortes, an der Schulstraße. Dass der Garten in der Nähe der Josef-Dering-Grundschule angelegt ist, ist durchaus beabsichtigt. Nachhaltigkeit, Umgang mit Natur und Nahrungsmitteln – Bewusstsein und Respekt dafür sollen von Klein auf geschaffen werden. Die organisatorische Verantwortung liegt bei den „Bürgergärtnern“ selbst: ein lockerer Verband von Leuten, deren Hobby das Gärtnern ist und die das soziale Miteinander fördern möchten.

Der Vorsitzende des Umweltbeirates Georg Wodarz gehört zu diesem Personenkreis. Der 53-Jährige belässt es aber, wie Dufner, nicht nur bei theoretischen bürokratischen Abhandlungen. Nahe des Sportzentrums hat Wodarz privat einen Acker gepachtet. Einen Teil bewirtschaftet er mit seiner Frau. Dort blüht und gedeiht alles. Auch um den Bürgeracker gleich neben diesem Areal kümmert sich der 53-Jährige. Eichenau stellt diese Fläche seit Mai der Allgemeinheit zur Verfügung – für den Eigenanbau von Gemüse.

Der Vorsitzende des Umweltbeirats sieht aber in einigen Punkten durchaus noch Luft nach oben. Die Stromausschreibung hätte ökologischer ausfallen können“, sagt er. Vonseiten des Umweltbeirates hätte man die Variante „Ökostrom mit Neuanlagenquote“ bevorzugt. Das wäre seiner Ansicht nach ein gutes politisches Signal gewesen. Als ausbaufähig sieht Georg Wodarz auch noch den Umgang Eichenaus mit Streusalz im Winter an. Da dürfe man sich die Städte Puchheim und Germering als Vorbild nehmen, findet er.

Mit Puchheim gibt es seit einiger Zeit in mehreren Bereichen eine enge Zusammenarbeit, die auf Seiten des Eichenauer Umweltamtes von Carolin Speth betreut wird. So öffneten im vergangenen Jahr Bürger beider Kommunen ihre naturnahen Gärten zur Besichtigung (siehe Gafik). Heuer bieten Eichenau und Puchheim ab April für jeweils zehn Interessenten eine einstündige, individuelle und kostenlose Gartenberatung an. Schwerpunkt ist in diesem Jahr der essbare Garten.

Speth sieht in dieser Zusammenarbeit vor allem einen Vorteil: „Man kann Wissen bündeln und doppelten Verwaltungsaufwand vermeiden.“ Außerdem seien Puchheim und Eichenau an einigen Stellen sowieso fast zusammengewachsen.

Photovoltaik

Natürlich bedient die Gemeinde Eichenau auch die gängigen Umweltthemen. So erfolgte im vergangenen Jahr der Einstieg ins Carsharing. „Einen guten Schritt für unsere E-Mobilität“, nannte es Energiereferent Stefan Perras (CSU). Im Innenhof befindet sich der Stellplatz des Elektroautos Renault Zoe, der vom Carsharing-Unternehmen Stadtauto gestellt wird. „Die zentrale Lage trägt sicher ebenfalls zur Akzeptanz bei“, sagt Bürgermeister Peter Münster (FDP).

Ergänzt wird dieses Angebot durch die vier öffentlich zugänglichen E-Ladesäulen: am Parkplatz gegenüber der Sparkasse, an der Budriohalle sowie in der Karwendelstraße und in der Parkstraße.

Mit kommunalen Programmen fördert die Gemeinde zudem regenerative Energien wie Photovoltaik. Mit Stand Ende Februar sind laut Angabe des Eichenauer Umweltamtes 300 solcher Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2750 kWp (Kilowattpeak) installiert. Damit werden ungefähr 1100 Haushalte in der Gemeinde versorgt.

Die Gemeinde setzt auf ihrer Seite unter anderem auf dem Areal des Bauhofs und auf dem Dach der Feuerwehr auf Photovoltaik. Die Anlage auf dem Dach der Starzelbachschule ist allerdings derzeit außer Betrieb, obwohl sie erst sieben Jahre alt ist. Bei einzelnen Modulen lösen sich die laminierten Schichten auf.

Neu aufgestellt ist dagegen seit November 2021 am Wendehammer des S-Bahnhofes eine neue Sammelschließanlage mit 24 Stellmöglichkeiten für Fahrräder. Diese Anlage entstand im Rahmen der Bike+Ride-Offensive von Bundesumweltministerium und Deutscher Bahn. Das ist laut Bürgermeister Münster ein Baustein, um Bürger zu motivieren auf das Auto so gut es geht zu verzichten.

Coffee-to-go: Mehrweg-System gescheitert

Nicht alle Ideen, die vor Ort für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sorgen sollten, sind erfolgreich umgesetzt worden. Ein Negativbeispiel ist die Einführung eines Pfandsystems für Coffee-to-go-Becher.



Vor gut eineinhalb Jahren hatten es Umweltreferentin Marion Behr (Grüne) und insbesondere die damalige SPD-Fraktion vorgerechnet: Täglich werden im Gemeindegebiet 240 Einwegbecher ausgegeben. Bereits seit 2017 hatte die SPD um die Einführung eines neuen Systems für Mitnehm-Kaffee in der Gemeinde gekämpft – ähnlich dem Brucker Becher. Im Ferienausschuss des Jahres 2019 beklagte sich Gertrud Merkert, wie zäh sich die Angelegenheit darstellt: „Es geht nichts vorwärts.“ Nur zwei Geschäfte hatten sich 2019 bereit erklärt, sich zu beteiligen. In der öffentlichen Wahrnehmung und Umsetzung ist der Mehrwertbecher in der Versenkung verschwunden. Er war seitdem auch im Gemeinderat kein Thema mehr. hk

