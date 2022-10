Gemeinde hofft auf Finanzspritze für die Turnhalle

Infoveranstaltung in der Budriohalle: Diese soll zu einer attraktiveren Versammlungsstätte aufgewertet werden. f.: hk © hk

Eichenau will sich für Bundesprogramm bewerben – Konzept der Veranstaltungsstätte rückt damit näher

Eichenau – Die Eichenauer Budriohalle soll zu einer Versammlungsstätte aufgepeppt werden. Dass sie sanierungsbedürftig ist, trifft sich da gut: So gibt es die Chance auf ein aktuelles Förderprogramm des Bundes. Die Gemeinde wird sich hierfür bewerben. Der Gemeinderat erteilte einstimmig seine Einwilligung, womit schon eine Hürde genommen ist.

Den Startschuss für das Programm hatte Klara Geywitz (SPD) als Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erst Ende Juli gegeben. In Genuss der Finanzspritze können etwa kommunale Einrichtungen in dem Bereich Sport kommen. Sprich: Turnhallen.

Laut Bürgermeister Peter Münster (FDP) müssten diese aber dafür „in irgendeiner Form eine energetische Sanierung enthalten“.

In das Förderpaket sollen zudem der erstmalige Austausch des Hallenbodens in der 1989 fertiggestellten Halle, eine neue Beschallungsanlage und der barrierefreie Zugang des Spielfeldes gepackt werden. Aspekte, die Markus Hausberger (Grüne) den Antrag an den Bund befürworten ließen. „Diese Fördermittel voranzutreiben, ist grundsätzlich in Ordnung“, sagte er. Allerdings sei in diesem Zusammenhang auch die Friesenhalle zu prüfen, so der Grünen-Fraktionssprecher.

Dort finden nicht nur kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen statt, sondern haben auch die Gewichtheber des Eichenauer SV ihr Zuhause.

Die Maßnahmen in der Budriohalle könnten laut Alexandra Gorski vom Eichenauer Bürgermeisteramt in Planung, Durchführung und Finanzierung auf die Jahre 2023 bis 2027 verteilt werden. Derzeit geht man in der Gemeindeverwaltung von Kosten in Höhe von vier Millionen Euro aus. Davon würden rund 25 Prozent gefördert. Begleitet werden muss der Antrag durch die Einbindung eines anerkannten Energieeffizenz-Experten aus einer Liste des Bundes.

Die Idee, die Budriohalle zur Versammlungsstätte aufzuwerten, entstand durch den ebenfalls dringlichen Sanierungsbedarf der Friesenhalle, der bereits seit mehreren Jahren besteht. In der Friesenhalle können Gemeinde oder Vereine derzeit Veranstaltungen organisieren, zu denen um die 200 Besucher erwartet werden.

Auf eine ähnliche Zahl ist aktuell die Budriohalle beschränkt. Nur einmal hatten die Handballer des Eichenauer SV eine Ausnahmegenehmigung erhalten, als man im Juli 2016 auf Bundesligist Füchse Berlin traf und 500 Fans in die Halle durften.

Um aber solche Zahlen durch eine Tribünenerweiterung dauerhaft zuzulassen, muss der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden. „Ein Thema als Ewigkeitsgeschichte“, erinnerte Elmar Ströhmer (Freie Wähler) daran, dass man seit nun 15 Jahren davon spreche. Sowohl als Sportreferent als auch als erster Vorsitzender des Eichenauer SV hat Ströhmer ein lebhaftes Interesse an einer zeitgemäßen Ausgestaltung der Budriohalle. Auch das Landratsamt hatte während der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge den Brandschutz immer wieder thematisiert. (HANS KÜRZL)

