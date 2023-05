Kapelle in Roggenstein kann wieder besucht werden

Von: Kathrin Böhmer

Die Kapelle Roggenstein bei Emmering ist von Kunsthistorischer Bedeutung. © -

Die mittelalterliche Kapelle St. Georg in Roggenstein ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht.

Eichenau – Das teilt der Verein mit, der für den Erhalt des Kirchleins im Nordwesten von Eichenau zuständig ist. Nach drei Jahren coronabedingter Pause kann das gotische Kleinod wieder besichtigt werden.

Möglich ist dies von Mai bis Oktober an jedem 1. Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Das nächste Mal ist also am kommenden Sonntag, 7. Mai, geöffnet. Man erreicht die Kapelle über den Hof des Staatsgutes Roggenstein. Der Zugang ist nicht behindertengerecht.

Die Kapelle wurde vor rund 600 Jahren mit einem Zyklus gotischer Wandgemälde geschmückt, die zu den bedeutendsten Werken mittelalterlicher Kirchenausmalung in Oberbayern zählen, wie es laut Mitteilung heißt.

Nachdem sie im späten 17. Jahrhundert übertüncht worden waren, wurden die Malereien 1911 wieder freigelegt. Weitere Informationen erhält man im Internet auf der Seite www.roggenstein.eu. gar

