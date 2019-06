Grüne wollen noch grüneren Ökostrom auf den Straßen

Der Stromliefervertrag der Gemeinde mit der KommEnergie läuft zum Jahresende aus. Aufgrund der Mengen, die die Kommune ne bezieht, muss EU-weit ausgeschrieben werden.

Eichenau –Laut Gemeinderatsbeschluss soll der Vertrag auf zwei Jahre ausgeschrieben werden. Eine große Mehrheit sprach sich zudem dafür aus, dass für alle gemeindlichen Liegenschaften und die Straßenbeleuchtung der Strom aus erneuerbaren Energien, also Ökostrom, geliefert werden soll.

Grüne wollen zertifizierten Ökostrom

Das allerdings ging der Fraktion der Grünen nicht weit genug. Sie sprach sich dafür aus, so genannten zertifizierten Ökostrom anzubieten. Der biete mit dem entsprechenden Siegel die Gewissheit, dass der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werde. Bestimmte Labels seien sogar so streng, dass mit der Herkunft des Stroms auch die zugehörige Menge nachgewiesen werden muss. Außerdem müssen beim Bau von regenerativen Stromerzeugungsanlagen verschiedene Umweltkriterien eingehalten werden. „Nur Ökostrom, das trägt daher ganz bestimmt nicht zur Energiewende bei“, sagte Umweltreferentin Marion Behr (Grüne).

Sieben Prozent teurer

Das sei dann aber auch eine Frage des Preises, den Verbraucher zahlen müssen, so SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl. Ökostrom sei rund fünf Prozent teurer, zertifizierter etwa sieben Prozent.

Als Referent für energetische Sanierung sah Michael Wölfl die Vorgabe, normalen Ökostrom auszuschreiben, als ausreichend an. Wölfl sah zudem in der Beteiligung der Kommunen Eichenau, Gröbenzell und Puchheim kein Problem. Die Grünen hegen immer wieder den Verdacht, die KommEnergie würde deshalb bevorzugt, wenn es um Aufträge geht. Wölfl: „Es ist eine EU-weite Ausschreibung. Das ist auch für die KommEnergie kein Selbstläufer.“

Rendite nicht so hoch

Er erinnerte daran, dass man vor drei Jahren ein Windkraftprojekt der KommEnergie in Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) abgelehnt habe. „Mit den Stimmen der Grünen“, wie Oswald Hihn (CSU) ergänzte. Wölfl merkte noch an, dass man Unternehmen „auch mal entscheiden lassen muss, wenn man Windkraft möchte“. Man müsse dann halt mit einkalkulieren, dass die Rendite für eine Gemeinde nicht so hoch ausfalle.

Der Umweltbeirat hatte mit einem Schreiben vom 20. Mai ebenfalls einen Antrag zur Ausschreibung von zertifiziertem Ökostrom eingereicht. Allerdings hatte der Beirat seine Entscheidung nicht innerhalb seiner Sitzung getroffen, sondern im Umlaufverfahren per Mail. Das wurde als nicht rechtmäßig eingestuft. Zudem wurde kritisiert, dass der Umweltbeirat sein Anliegen sehr kurzfristig eingebracht habe.

