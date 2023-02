Etliche Mannschaften nutzen ihn: Grünes Licht für neuen Kunstrasen

Von: Hans Kürzl

Ein Kunstrasenplatz © picture-alliance/ dpa

Der FC Eichenau bekommt nach 15 Jahren einen neuen Kunstrasen. Immerhin muss der Verein den Spielbetrieb von zehn Jugendteams sowie je zwei Herren- und Seniorenmannschaften unterbringen.

Eichenau – Der alte Rasen hat gute Dienste geleistet. Doch der Belag ist abgenutzt, vonseiten des Vereins bezeichnet man ihn als kaum mehr bespielbar. Genug Handlungsbedarf für den Gemeinderat, der sich vor kurzem einstimmig für eine Erneuerung aussprach.

Die Kosten

Das soll nun im Lauf dieses Jahres passieren. Zu welchen Kosten ist allerdings nicht ganz klar, zumindest aber die Größenordnung. Im Raum steht eine Aussage von SPD-Fraktionssprecher Martin Eberl vom November des vergangenen Jahres, wonach sich die Ausgaben auf 600 000 Euro belaufen. Eichenaus Bürgermeister Peter Münster (FDP) hatte damals die Kosten auf Nachfrage mit einer halben Million Euro angegeben.

Eberls Stellvertreterin Gertrud Merkert wollte daher den FC Eichenau mehr in die Pflicht nehmen. „Es ist bedauerlich, dass sich der Verein so wenig einbringt“, sagte sie in der jüngsten Sitzung. Die Mithilfe, etwa bei der Planung, falle zu mager aus.

Mit weiteren Vorschlägen an den FCE unterstrich Merkert zudem ihr Anliegen, Kosten einzusparen – auch im Hinblick darauf, dass das Thema in 15 Jahren erneut auf die Gemeinde zukomme. „Der FC Eichenau soll sich in diesem Zeitraum ein finanzielles Polster schaffen, um sich beteiligen zu können.“ Außerdem sprach sich Merkert dafür aus, sich nicht auf eine bestimmte Zeit für die Maßnahme festzulegen.

Dies befürwortete Susanne Bierl vom Bauamt: „Je mehr Spielraum wir der Firma bei ihrer Planung geben können, umso günstiger wird es.“ Man müsse aber auch auf den Spielbetrieb der Fußballer achten.

Der Vorsitzende Armin Ziegler will da schon in einem bestimmten Rahmen mitspielen. „Drei bis vier Spiele am Stück können wir unsere Teams schon mal auswärts antreten lassen.“ Das könne man auch gegenüber dem Bayerischen Fußball-Verband darlegen. Für eine ganze Hin- oder Rückrunde sei das nicht hinnehmbar.

Auch einem Ausweichen auf andere Plätze erteilte Ziegler eine Absage: „Emmering, Puchheim, Germering egal. Da ist doch jeder froh, wenn er seine eigenen Teams alle unterbringt.“ Ebenso wies Ziegler den Vorwurf zurück, der FC Eichenau beteilige sich zu wenig.

Corona hat belastet

Durch Corona sei man belastet genug gewesen, da müsse man erst einmal durchatmen. Finanzielle Polster zu schaffen, lehnte Ziegler auf Nachfrage grundsätzlich zwar nicht ab. „Ich kann mir das aber so recht nicht vorstellen, dass das klappt“, meinte er mit Verweis auf Ausgaben etwa für Spielbetrieb oder Übungsleiter.

Bezüglich einer Förderung durch den Bayerischen Landes-Sportverband hatte es im Vorfeld der Sitzung eine klare Aussage des Kreisvorsitzenden Steffen Enzmann gegeben: „Wenn die Gemeinde vor 15 Jahren Bauherr war, dann geht die Sanierung auch zu ihren Lasten. Der Verein spielt in diesem Fall keine Rolle.“

Anders verhalte es sich bei einem kompletten Neubau. Dann könne der Verein aktiv werden. Der müsse dann aber ab Antragstellung den Platz für mindestens 25 Jahre pachten.

