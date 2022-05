Gysi in Wischgorod: „Sie bauen jetzt schon wieder zerstörte Häuser auf“

Von: Kathrin Böhmer

War voller Bewunderung: Linken-Politiker Gregor Gysi (M.) traf sich in Eichenaus Partnergemeinde Wischgorod mit Bürgermeister Alekseij Momot (2.v.r.). © mm

Eichenau/Wischgorod – Der Linken-Politiker Gregor Gysi ist derzeit in der Ukraine, um sich selbst ein Bild von der Lage im Kriegsgebiet zu machen und Spenden sowie medizinische Geräte zu überreichen. Am Freitag reiste er auch in Eichenaus Partnergemeinde Wischgorod.

Gysi zeigte sich tief beeindruckt: „Häuser sind zerstört, aber die Menschen fangen gleich wieder an, sie aufzubauen.“ Alle würden versuchen, das Zivilleben aufrechtzuerhalten. Gysi besuchte Hilfsorganisationen, die die Menschen mit Essen versorgen, und Krankenhäuser. Er traf sich außerdem mit Bürgermeister Alekseij Momot.

Dieser hätte ihm berichtet, dass man vor allem Traktoren, Busse und Baumaschinen benötigen würde. Gysi will sich selbst beim Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für das Anliegen stark machen, wie er gegenüber dem Tagblatt sagt. „Wir hoffen, dass der Besuch zumindest insofern einen Sinn hat, dass wir danach konkrete Hilfe leisten können.“

Besonders wichtig war dem Politiker, Mitglied der Linken-Fraktion im Bundestag, noch eine Botschaft zu entsenden: „Bürgermeister Momot war voll des Lobes für die Hilfe aus Eichenau.“ Das Engagement in der Partnergemeinde hat definitiv Eindruck hinterlassen. gar

