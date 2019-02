Haushalt abgelehnt: Bürgermeister zieht Notbremse

Erstmals seit vielen Jahren wurde der Gemeindehaushalt nicht im Januar abgesegnet. Ob dies in einer Sondersitzung zum Investitionsprogramm gegen Ende Februar erfolgen wird, ist zweifelhaft.

Eichenau – Zu viele Gemeinderäte hatten Probleme damit, dem Zahlenwerk zuzustimmen, ohne den genauen Umfang und die Priorität der Maßnahmen zu kennen.

Bürgermeister Peter Münster (FDP) sprach deshalb auf Nachfrage von einer Art „Shutdown wie in den USA“. Er hat angesichts des abgelehnten Haushaltes die Notbremse gezogen: So werden freiwillige Leistungen etwa für den AWO-Mittagstisch oder die Nachbarschaftshilfe nicht ausbezahlt. Zuschüsse an Vereine etwa aus dem kulturellen Bereich würden ebenso wegfallen. Zudem werden die Eichenauer Schnellladestationen und die energetischen Sanierungsmaßnahmen an der Josef-Dering-Schule erst einmal auf Eis gelegt. Gegebenenfalls müsse das Jahr ohne Haushalt gestaltet werden, so Münster. Laufende und dringend nötige Maßnahmen seien davon allerdings nicht betroffen. Auch die Gemeindemitarbeiter müssten nicht um ihren Lohn fürchten.

Viele Unsicherheiten würden aber ein sicheres Kalkulieren unmöglich machen, so Münster. „Weil sie nicht in unserem Einflussbereich liegen.“ Diese betreffen zum Beispiel das Gebäude des Amperverbandes, an dem die Gemeinde Interesse bekundet. Auch das könnte in diesem Jahr zu Buche schlagen.

Dass die Eichenauer Haushaltsberatung nicht einfach werden würde, zeichnete sich gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung ab. Claus Guttenthaler (FW) forderte die völlige Absetzung des Tagesordnungspunktes, scheiterte jedoch. Bei der Abstimmung über das Investitionsprogramm und die Finanzplanung verweigerte dann eine Mehrheit ihre Zustimmung. „Wir werden erst in der Sondersitzung feststellen, wie kurz unser Hemd ist“, monierte etwa Bernd Heilmeier (FWE). Bei den Plänen um Schulneubauten oder -erweiterungen, einem Rathausumbau oder Sporthallen müsse man erst wissen, in welcher Reihenfolge man die Projekte angeht.

Dass sich der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 25,4 Millionen Euro auf Rekordniveau befindet, ging da fast unter. Es werde ein schwieriges Haushaltsjahr, so Kämmerer Alexander Zydek. Positiv sei, dass man seit 2010 rund 4,6 Millionen Euro an Schulden habe abbezahlen können. Trotzdem blieb die Begeisterung aus.

„Wir sind wohl alle nicht glücklich“, fasste Finanzreferent Hans Hösch (CSU) das Stimmungsbild zusammen. Man greife Rücklagen an, müsse einen Kredit von 2,1 Millionen Euro aufnehmen und könne nicht abschätzen, in welchem Ausmaß die fehlenden Straßenausbaugebühren durch den Freistaat Bayern ersetzt würden. Daher riet Hösch – nicht zum ersten Mal –, dass man über freiwillige Leistungen diskutieren müsse.

Dem stimmte Martin Eberl (SPD) zu, bezeichnete diese aber auch als „gute Punkte im Haushalt“. Dagegen werde man sehr genau auf die Pflichtaufgaben schauen müssen. Eberl mahnte zudem, nicht mehr mit Erlösen aus einem imaginären Gewerbegebiet Nord zu kalkulieren: „Darauf immer noch zu warten, ist vergebliche Liebesmühe.“ Dem Haushalt an sich könne er jedoch grundsätzlich zustimmen.

Ulrich Bode (FDP) riet dazu, „nicht in Klein-Klein“ zu verfallen. Das müsse die grundsätzliche Botschaft sein, die von dem Haushalt ausgeht. In diesem Zusammenhang zog Bürgermeister Peter Münster aus der Sitzung noch einen weiteren Schluss: „Nur die Fraktionen von SPD und FDP sind ihrer Verantwortung für die Gemeinde gerecht geworden.“ hk