Heftiger Vorfall in Eichenau: Fremde rauchen nachts auf Privatgrund und greifen Eheleute an

Von: Kathrin Böhmer

Ein Eichenauer Ehepaar ertappte nachts eine Gruppe von vier ungebetenen Gästen dabei, wie diese in der Zufahrt der Tiefgarage auf dem privaten Anwesen rauchten. Als die Frau sie bat, zu gehen, eskalierte die Situation.

Eichenau - Samstagnacht, gegen 22.20 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin der Pfefferminzstraße in Eichenau vier Personen, die an der Zufahrt der Tiefgarage ihres Anwesens rauchten. Als die Frau erklärte, dass es sich um Privatgrund handele und sie die unerwünschten Besucher bat, diesen zu verlassen, kam eine Täterin auf sie zu, packte sie an den Haaren und riss ihr ein Büschel Haare aus.

Ungebetene Gäste rauchten auf einem Eichenauer Grundstück und wurden dann auch noch handgreiflich gegenüber den Besitzern. © Sven Hoppe / dpa

Fremde greifen Ehepaar in Eichenau an - Gruppe entfernt sich in unbekannte Richtung

Als der Ehemann des Opfers hinzukam, ging einer der männlichen Begleiter der Täterin auf diesen zu und riss ihn unvermittelt zu Boden. So berichtet es die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Hierbei erlitt der Eichenauer Schürfwunden an den Handflächen. Während ein Mann der Tätergruppierung versuchte, die Tat zu verhindern, feuerte der andere die beiden Täter sogar noch an. Im Anschluss entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung.

Ehepaar angegriffen: Die beiden Haupttäter sind um die 25 Jahre alt

Die Polizei sucht nun nach den rabiaten Unruhestiftern. Die Täterin ist Mitte 20 Jahre alt, hatte lange Haare und trug ein ärmelloses, royalblaues T-Shirt. Der Täter ist im selben Alter, hatte, kurze dunkelblonde Haare mit leichten Locken. Er war mit einem schwarzem Pullover bekleidet und führte einen blauen Rucksack mit sich.

Die Polizei Germering ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (089) 89 41 56 70 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

